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الرئيسية | رياضة | النصر يوضح حقيقة عرض السد القطري لحمد الله

النصر يوضح حقيقة عرض السد القطري لحمد الله

النصر يوضح حقيقة عرض السد القطري لحمد الله
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 08:56

تحوم شكوك كبيرة حول مستقبل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله مع ناديه النصر السعودي، بعدما أصبح مرتبطا بالانتقال إلى فريق السد القطري الراغب في تقوية خطه الهجومي.

وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى محاولة إدارة السد القطري استغلال الظروف المتوترة بين إدارة العالمي والمهاجم السابق لنادي أولمبيك أسفي لضم الأخير خلال الانتقالات الحالية.

وكشفت المصادر ذاتها عن وجود عرض من السد، تبلغ قيمته 50 مليون ريال قطري، من أجل ضم هداف الدوري السعودي الموسم المنصرم أحد أفضل المهاجمين في القارة الآسيوية مؤخرا.

من جانبه، نفى مصدر مسؤول من داخل إدارة النصر، في تصريحات صحافية، علم إدارة فريقه بوجود هذا العرض، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تواصل بين المكتب المسير وحمد الله الراغب في إكمال مسيرته مع ناديه الحالي.

وأوضح المصدر أن المهاجم المغربي ما يزال مرتبطا بعقد مع نادي النصر، وأن هناك احتراما متبادلا بين الطرفين، موردا أن العمل الاحترافي والمهني هو أساس العلاقة رغم كثرة الشائعات في الآونة الأخيرة المتعلقة بالعالمي، معتبرا أن "الهدف منها هو التشويش على اللاعبين".

ويرتقب أن يصل اللاعب سالف الذكر إلى السعودية خلال اليومين المقبلين من أجل المشاركة والانتظام في تدريبات فريقه الذي انهزم أمس بميدانه أمام الفتح بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الأسبوع الأول من مسابقة دوري محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

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