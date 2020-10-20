لوبيتيغي يوضح سبب غياب الإدريسي عن إشبيلية

أوعنا بلعيد

ينتظر الدولي المغربي أسامة الإدريسي ظهوره الأول مع ناديه الجديد إشبيلية الذي استقدمه خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة من أزد ألكمار الهولندي بغية تقوية خطه الأمامي.

ولم يلعب المهاجم المغربي بعد بقميص الفريق الأندلسي منذ وصوله إلى إسبانيا. وبحسب مدربه جولين لوبيتيغي، فإنه ما يزال يعاني من تبعات الإصابة التي ألمت به منذ نهاية غشت الماضي.

وقال الفني الإسباني متحدثا لوسائل الإعلام الإسباني: "الإدريسي لم يتدرب بعد مع المجموعة لأنه مصاب، يعمل بمفرده، نأمل أن تتم استعادته في أقرب وقت ممكن للانضمام إلينا".

يشار إلى أن اشبيلية يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب بعد هزيمته في مباراة الديربي الأندلسي ضد غرناطة بهدف نظيف، ضمن الأسبوع السادس بملعب "نويفو لوس كارمينيس"، خلال المواجهة التي شهدت وجود الثلاثي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي.