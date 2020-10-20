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كُتّاب وآراء
جمهور الاتفاق السعودي يشيد بالمغربي وليد أزارو
أشاد جمهور الاتفاق السعودي بالدولي المغربي وليد أزارو بعدما ساهم بشكل كبير في تحقيق ناديه للفوز أمام مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن الأسبوع الأول من دوري محمد بن سلمان.
ورغم دخوله كبديل في الدقيقة 74 وفريقه متأخر بفارق هدف من توقيع فهد مساعد المولد من ضربة جزاء، فقد تمكن أزارو من قلب الطاولة على أصحاب الأرض، بعدما أزعج دفاع الخصم بشكل كبير واصطاد ضربتي جزاء حولهما اللاعب فيليب كيش إلى هدفين، ليحصد الاتفاق الفوز في افتتاح الدوري هذا الموسم.
وأبدى المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي سعادته الكبيرة بالفوز على مضيفه الاتحاد، موضحا في تصريح للقنوات الرياضية السعودية عقب المباراة أن ناديه حاول التركيز منذ البداية وتمكن في شوط المباراة الثاني من استغلال أخطاء الاتحاد وتسجيل هدفين.
كما تقدم اللاعب بالشكر إلى كل زملائه على المستوى الجيد والمجهود الكبير في المباراة، متمنيا مواصلة العمل واللعب بالنهج نفسه في قادم المباريات للتواجد في المراكز الأولى بالدوري.
وختم اللاعب حديثه بالإشارة إلى أن رفاقه خلقوا فرصا عديدة للتسجيل لم يتمكنوا من ترجمتها إلى أهداف، لكنهم حصلوا في النهاية على ركلتي جزاء تُرجمتا إلى هدفين وظفروا بالنقاط الثلاثة، وهو ما سيساعدهم في المقبل من المواعيد.