لامبارد يراهن على زياش أمام إشبيلية في "الأبطال"

أوعنا بلعيد

خاض الدولي المغربي حكيم زياش، الإثنين، مرانه الأخير مع نادي تشيلسي تأهبا لملاقاة نادي إشبيلية الإسباني (يوسف النصيري، ياسين بونو، منير الحدادي)، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعتبر المايسترو المغربي من بين الأسماء التي يراهن عليها المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد لقيادة المجموعة نحو تحقيق نتيجة إيجابية، لا سيما وأن اللاعب السابق لنادي أياكس أمستردام يملك خبرة كبيرة في هذه المسابقة.

وقال لامبارد عن زياش وباقي التعاقدات الجديدة المنتظر منها الإضافة المرجوة في "مسابقة ذات الأذنين"، إن "اللاعبين الذين وقعنا معهم بعضهم لديه خبرة أكبر في دوري أبطال أوروبا، لقد جلبنا بشكل عام لاعبين صغار السن، لذا من المهم بالنسبة إلينا أن نحاول التعلم من الدروس مع تقدمنا لأن دوري أبطال أوروبا بطولة صعبة للغاية".

‏وعن بداية مشوار دوري الأبطال، أورد الفني الإنجليزي أنه "يجب أن يتعلم اللاعبون هنا من دروس دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أتحدث عن ذلك مع اللاعبين، وخاصة الشباب منهم. اُحدثهم عن مباراة بايرن ميونخ كثيراً لأنه كان خصما من مستوى كبير للغاية، وهذا النوع من المباريات يعتبر منحنى تعليميا لهم".

وقال لامبارد عن دوري الأبطال: "إنها أكبر بطولة للأندية في كرة القدم بالنسبة لي. سيكون اللاعبون أفضل من أجل هذه البطولة الآن ويرغبون في التحسن هذا العام. علينا أن نركز بشكل مطلق على مستوى الفريق الذي نواجهه في دوري أبطال أوروبا، خاصة عندما نبدأ البطولة هذا العام أمام خصم صعب مثل إشبيلية".

كما تحدث عن المباراة الأولى لزياش أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3)، قائلا: "الأمر صعب، إنه صعب لأننا نحاول إقحامه لبعض الدقائق، إنه ليس مستعدًا لبدء المباراة بعد، كما أنه يشعر بأنه منفتح جدًا على ذلك".

وأضاف: "لكن في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من الصعب إصدار مثل هذه الأنواع من الأحكام في مباراة واحدة، شارك لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك ويعتقد أنه أظهر إمكانات كبيرة وسيطر على الكرة بهدوء، وهذا ما ستشاهدونه أكثر من جانبه، لكن لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز باللقاء بعد دخوله".

من جانبه، أوضح زياش أنه راضٍ عن الدقائق الرسمية الأولى له مع البلوز، كما اعترف أسد الأطلس بأنه "لم يكن الظهور الأول الذي كنا نأمله جميعًا".

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما الطموحات عالية بالنظر إلى الاستثمارات التي تم القيام بها. وقال زياش، البالغ من العمر 27 عاما: "سيستغرق الأمر وقتا، لكنك لا تملكه، نظرا للمباريات التي تتبع بعضها البعض بسرعة، لذلك علينا أن نتعلم بسرعة. بالطبع، نحن نتعلم من أوقات كهذه، لكن لا ينبغي أن يحدث ذلك في اللحظة الأخيرة. كما قلت، سيستغرق الأمر بعض الوقت".

وفيما يتعلق بالاندماج في ستامفورد بريدج، يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لزياش الذي يتوافق بشكل رائع مع زملائه الجدد في الفريق؛ "كنت بعيدًا عن الملاعب لبضعة أسابيع، لكن في الأيام القليلة الماضية كنا نتدرب كثيرًا. تشعر أن هناك شيئًا ما، لكن الأمر يستغرق وقتًا حتى يعمل بالشكل المطلوب، أنا متأكد من أننا سننجح".