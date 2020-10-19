24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دورة تكوينية تروم الحفاظ على الأرشيف العمومي (5.00)

  2. شغيلة "سامير" تستعجل عودة إنتاج مصفاة المحمدية (5.00)

  3. شرطة فرنسا تطلق عمليات ضد متطرفين إسلاميين (5.00)

  4. المغرب في حرب أكتوبر (5.00)

  5. الهدّاف المغربي يوسف العربي يحطم "رقما صامدا" منذ نصف قرن (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | نهضة بركان يهزم الحسنية ويتأهل إلى نهائي "كأس الكونفدرالية"

نهضة بركان يهزم الحسنية ويتأهل إلى نهائي "كأس الكونفدرالية"

نهضة بركان يهزم الحسنية ويتأهل إلى نهائي "كأس الكونفدرالية"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:50

تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم، من التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه بهدفين لواحد على حساب نظيره حسنية أكادير في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهمامساء اليوم الاثنين بمركب مولاي عبد الله بالرباط.

وتميزت أطوار الربع ساعة الأولى من المواجهة بندية كبيرة واحتكاكات بدنية قوية بين عناصر الطرفين، مع أفضلية هجومية للفريق "البركاني"، حيث هدد عناصره مرمى الحارس عبد الرحمان الحواصلي، في مناسبتين، قبل أن يحتسب الحكم جون جاك ندالا، ركلة جزاء لرفاق العميد محمد عزيز، نجح هذا الأخير في ترجمتها لهدف التقدم في حدود الدقيقة 19.

وتواصلت مجريات الجولة الأولى بتبادل عناصر الطرفين بعض المناورات الهجومية، قبل أن يتمكن اللاعب عماد الكيماوي، من هز الشباك وإحراز هدف التعادل في حدود الدقيقة 30، أعاد به رفاقه في مجريات النزال، فيما رفضت غرفة "الفار" هدف ثان للنهضة بسبب تسلل المدافع دايو، لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.

وانطلقت مجريات الشوط الثاني بمناورة هجومية من جانب نهضة بركان بواسطة اللاعب حمدي العشير، هدد بها مرمى الحسنية، قبل أن يعود الحكم ندالا لاحتساب ركلة جزاء ثانية للفريق "البركاني" عاد العميد محمد عزيز، لترجمتها إلى الهدف الثاني في حدود الدقيقة 61.

وحاول رفاق كريم البركاوي، الرد على الهدف الثاني للنهضة، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية التي ظلت محتشمة دون أن تشكل الخطورة على مرمى الحارس زهير العروبي، في المقابل نجح الفريق "البركاني" في خوض باقي الدقائق بتدبير جيد مكنهم من الحفاظ على التقدم إلى غاية إنهاء الحكم الكونغولي ندالا، أطوار النزال بفوز نهضة بركان وتأهله لنهائي كأس الكونفدرالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سكفاندري الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:19
ههههه مبروك ولكن كاين البصمة ديال سي القجع LEKJAA TOUCH هه الحكم كان زوين صراحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - mostafarajraj الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:19
الحسنية ظلمها لقجع ثم لقجع الذي أصبح هو الناهي والمنتهي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - عبده الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:20
مع الأسف، لم تشفع إصابة 8 لاعبين من الحسنية بالفيروس لتأجيل المباراة، بالإضافة إلى ضعف حكم الوسط، المهم مبروك للنهضة البركانية وأتمنى له الفوز بالبطولة، ديما المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - محمد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:20
مباراة مملة. مستوى هزيل من الفريقين. مدرب بركان يقوم بتغييرات في الوقت بدل الضائع لتضييع الوقت كأننا نشاهد مباراة في زمن التمنينات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - هيثم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:21
و يبقى التحكيم نقطة سوداء في القارة السمراء ، هزلت ،انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - رأي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:22
مجزرة تحكيمية في حق الحسنية ، و التحكيم يهدي ضربتا جزاء خيالية لبركان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - abdellah الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:22
ضربة جزاء خيالية لبركان
ولكن المهم اللقب يبقى في المغرب معليش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - مواطن مغربي حر. الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:22
مهزلة تحكيمية كيعيبو على المصريين ساعا كولشي منا حنا الفساد في كل مكان الحسنية لا تستحق الخسارة .لعبو احسن من بركان فوز غير مستحق لبركان مواطن محايد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - ahmed الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:23
ضربة جزاء من وحي الخيال للنهضة بركان ، و لاعبي الزمالك البارح كانو لاعبيين كرة السلة فالملعب و لكن لا حياة لمن تنادي ، وكيفما كايقولو المثل المغربي"لي عندو ماماه فالكوزينة مايباتش بلا عشا"
على أي بالتوفيق للفرق المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - ahmed الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:24
تحية كبيرة للي فاق وعاق أن كرة القدم مضيعة للوقت ودمار للقلب والبدن.

تركت كرة القدم قبل سنة، فحققت فيها بفضل الله من التحصيل العلمي والتجاري والأمان النفسي ما لم احققه خلال أزيد من عشر سنوات.

كورونا أظهرت لنا زيف ووهم بعض العادات ككرة القدم والغناء وباقي التفاهات. لم يصح في هذه الفترة العصيبة الا الصحيح.

تحية للعلم والعلماء فهم خدام البشرية الحقيقيون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - zemmour الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:24
مباراة جميلة،أحسن بكثير من مباراتي الودادا والرجاء المملتين.بركان استحقت الفوز ولو أن ضربة الجزاء فيها شك لأن اللاعب حاول تحاشي لمس الكرة.هنيئا لبركان،وأتمنى أن تكون الكأس مغربية إن شاء الله حظ سعيد للحسنية في مشوار البطولة المقبل.وللإشارة،لا شيء حسم بالنسبة لعصبة الأبطال بإمكان الرجاء العودة في النتيجة لكن ليس بطريقة لعب الذهاب،وحتى الوداد بإمكانها خلق الحدث،فالكرة لا منطق لها.طابت أوقاتكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
12 - لطرش الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:25
مبروك بركان انشاءالله الكاس. ولاد بويقشار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.