نهضة بركان يهزم الحسنية ويتأهل إلى نهائي "كأس الكونفدرالية"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم، من التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه بهدفين لواحد على حساب نظيره حسنية أكادير في مباراة نصف النهائي التي جمعت بينهمامساء اليوم الاثنين بمركب مولاي عبد الله بالرباط.

وتميزت أطوار الربع ساعة الأولى من المواجهة بندية كبيرة واحتكاكات بدنية قوية بين عناصر الطرفين، مع أفضلية هجومية للفريق "البركاني"، حيث هدد عناصره مرمى الحارس عبد الرحمان الحواصلي، في مناسبتين، قبل أن يحتسب الحكم جون جاك ندالا، ركلة جزاء لرفاق العميد محمد عزيز، نجح هذا الأخير في ترجمتها لهدف التقدم في حدود الدقيقة 19.

وتواصلت مجريات الجولة الأولى بتبادل عناصر الطرفين بعض المناورات الهجومية، قبل أن يتمكن اللاعب عماد الكيماوي، من هز الشباك وإحراز هدف التعادل في حدود الدقيقة 30، أعاد به رفاقه في مجريات النزال، فيما رفضت غرفة "الفار" هدف ثان للنهضة بسبب تسلل المدافع دايو، لتنتهي تفاصيل الشوط الأول بالتعادل هدف لمثله.

وانطلقت مجريات الشوط الثاني بمناورة هجومية من جانب نهضة بركان بواسطة اللاعب حمدي العشير، هدد بها مرمى الحسنية، قبل أن يعود الحكم ندالا لاحتساب ركلة جزاء ثانية للفريق "البركاني" عاد العميد محمد عزيز، لترجمتها إلى الهدف الثاني في حدود الدقيقة 61.

وحاول رفاق كريم البركاوي، الرد على الهدف الثاني للنهضة، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية التي ظلت محتشمة دون أن تشكل الخطورة على مرمى الحارس زهير العروبي، في المقابل نجح الفريق "البركاني" في خوض باقي الدقائق بتدبير جيد مكنهم من الحفاظ على التقدم إلى غاية إنهاء الحكم الكونغولي ندالا، أطوار النزال بفوز نهضة بركان وتأهله لنهائي كأس الكونفدرالية.