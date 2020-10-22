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كُتّاب وآراء
طنان يغيب عن قمة "الإيردفيزي" أمام "إيندهوفن"
تلقى الطاقم التقني لنادي فيتيسه أرنهيم لكرة القدم ضربة قوية، إذ سيحرم من خدمات نجم الفريق الدولي المغربي أسامة طنان في المباراة القوية أمام بي إس في ايندهوفن يوم الأحد المقبل ضمن الأسبوع السادس من الدوري الهولندي.
ولن يكون بمقدور توماس ليتش، مدرب الفريق، الاعتماد على خدمات نجم فريقه في مباراة القمة أمام إيندهوفن بسبب عقوبة الإيقاف بعدما تعرض اللاعب المغربي للطرد في المواجهة الأخيرة أمام أدو دين هاغ ضمن الأسبوع الخامس.
وكان لاعب الوسط المغربي قد تلقى بطاقته الصفراء الثانية في المباراة بعد احتجاجه على قرار الحكم ريتشارد مارتنز، إذ لم يتردد الأخير للحظة ولوّح بالبطاقة الحمراء التي أجبرت طنان على مغادرة أرضية الميدان قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.
ومن حسن حظ طنان أن رفاقه تمكنوا من إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب أرماندو بورخا في الدقيقة الـ72 الذي سجل بنفسه الهدف الأول في الدقيقة الـ33، ليحققوا النقاط الثلاث خارج ملعبهم؛ بينما تنتظرهم مواجهة نارية أمام الكبير إيندهوفن فوق أرضية ملعب "جيلريدوم" بدون خدمات العائد أخيرا إلى حظيرة أسود الأطلس.
يشار إلى أن فيتيسه أرنهيم يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ايندهوفن صاحب الثلاثة عشرة نقطة في الصدارة، ويعول أصحاب الأرض كثيرا على خدمات المغربي الآخر المهاجم لويس أوبيندا للوصول إلى شباك الزوار.