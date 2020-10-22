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كُتّاب وآراء
"الحجر" يحرم نادي النصر من حمد الله أمام التعاون
يغيب الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله عن مباراة فريقه النصر أمام التعاون ضمن الأسبوع الثاني من دوري محمد بن سلمان، بعدما تقرر إخضاعه للحجر الصحي بمنزله لمدة 48 ساعة، وذلك قبل انضمامه إلى تداريب فريقه عقب نهاية الإجازة التي حصل عليها من قبل إدارة النادي.
وكان المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي قد عاد إلى مدينة الرياض فجر الأربعاء، بعد انتهاء الإجازة التي منحتها له إدارة النادي مباشرة عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا على يد فريق بيرسيبوليس الإيراني.
ومنحت إدارة نادي النصر حمد الله إجازة حتى 17 أكتوبر الجاري، لكنها قامت بتمديدها إلى غاية الثلاثاء، ليقرر اللاعب بعدها الالتحاق بناديه وسط شائعات كبيرة تتعلق بمستقبله ومغادرة المجموعة الحالية للاحتراف بنادي السد القطري.
وتقرر أن يجري المهاجم المغربي مسحة طبية مساء الأربعاء ويلتزم بالحجر المنزلي لمدة 48 ساعة، قبل أن ينضم لتداريب فريقه، ما سيحرمه من اللعب أمام التعاون، في المواجهة المقرر إقامتها اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
يشار إلى أن الظهور الأول لهداف الدوري السعودي سيكون أمام نادي الأهلي في كأس الملك يوم الـ 27 من الشهر الجاري، على الرغم من نشوب خلافات بينه وإدارة فريقه بعد تأخر الأخيرة في تسديد مستحقاته المادية.