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الرئيسية | رياضة | إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حسنية أكادير

إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حسنية أكادير

إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في حسنية أكادير
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:35

أفرزت التحاليل الطبية الأخيرة التي أجريت لمكونات فريق حسنية أكادير لكرة القدم، مباشرة بعد العودة من العاصمة الرباط، ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" داخل الفريق "السوسي" صباح اليوم الأربعاء.

وأكد مصدر موثوق في اتصال مع "هسبورت" أن هذه الإصابات الجديدة تخص اللاعب سعد المرسلي وعنصرا بالطاقم التقني وآخر بالطاقم الطبي، فيما تتخوف باقي مكونات الفريق من إمكانية ظهور حالات أخرى بعد أن تحول الفريق إلى بؤرة لكورونا.

وأفاد مصدر "هسبورت" بأن حصيلة المصابين في الأيام الأخيرة داخل الفريق بلغت 15 مصابا، ويبقى الرقم مرشحا للارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة؛ إذ من المحتمل جدا ظهور حالات جديدة بالنظر إلى كون هؤلاء المصابين خالطوا بشكل كبير باقي العناصر.

وأضاف المصدر ذاته أن المصابين الثلاثة قد خضعوا لتحاليل يوم السبت الماضي بالرباط جاءت نتائجها سلبية، قبل أن تتأكد إصابتهم بالفيروس اليوم الأربعاء، الشيء الذي أثار تخوف رفاقهم الذين سيلتحقون بعائلاتهم مساء اليوم.

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