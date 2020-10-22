زياش يتفاءل بالمستقبل مع نادي تشيلسي الإنجليزي

أوعنا بلعيد

قال الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه كان يدرك تماما مع بقية رفاقه أن مواجهة اشبيلية الإسباني التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية، ستكون مواجهة معقدة وصعبة نظرا لقوة الخصم وخبرته على المستوى الأوروبي.

ولعب صانع ألعاب الأسود مرة أخرى في مسابقة دوري أبطال أوروبا أول أمس الثلاثاء، بعد عام تقريبا من آخر ظهور له (10 دجنبر 2019 ضد فالنسيا)، بعدما أشركه فرانك لامبارد في الدقيقة 62 أمام الضيف الأندلسي اشبيلية فوق أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بذات الأذنين.

وقال لاعب خط الوسط المغربي متحدثا لقناة ناديه الرسمية بعد نهاية المباراة: "لقد كانت مباراة معقدة، كنا نعلم أننا نتعامل مع فريق قوي فاز بالدوري الأوروبي هذا الموسم ويلعب الكرة بشكل جيد، كان من الصعب إيجاد مساحات في الملعب، في النهاية تعادلنا، بالطبع لم نكن مسرورين بذلك، لكن في آخر المطاف هي نقطة من تعادل".

وأضاف: "بشكل عام، أشعر بأنني بحالة جيدة في تشيلسي، أنا هنا منذ شهور وما زلت أكتشف الأوضاع، ولا أضغط على نفسي لأنني أعرف ماذا أفعل وما عليّ القيام به، اللعب في دوري الأبطال حلم كل لاعب، وهو الشيء نفسه بالنسبة لي، وأنا سعيد بذلك".

وأنهى حديثه بالقول: "الطريق طويلة، من الواضح أنني لم ألعب منذ فترة طويلة، لسوء حظي تعرضت للإصابة بمجرد وصولي، أحاول أن أبقى هادئاً وأقول لنفسي إن كل شيء سيحدث في الوقت المناسب، علاقتي بالفريق جيدة، عندما قدمت إلى هنا عاملوني كأنني في المنزل، كل شيء جيد إلى حدود الساعة".

يشار إلى أن المايسترو المغربي كان قد تعرض لإصابة في الركبة في 29 غشت الماضي، في أول ظهور له مع تشيلسي خلال مباراة ودية ضد برايتون، وعاد للمرة الأولى السبت الماضي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز (3-3)، كما لعب أول مباراة بقميص البلوز في دوري الأبطال أمام اشبيلية.