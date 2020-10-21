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الرئيسية | رياضة | "فيروس كورونا" يصل إلى المغربي أشرف حكيمي

"فيروس كورونا" يصل إلى المغربي أشرف حكيمي

"فيروس كورونا" يصل إلى المغربي أشرف حكيمي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 17:25

كشف نادي أنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عن إصابة لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الفريق الإيطالي في بيان رسمي أن التحاليل التي أجريت للمدافع المغربي حكيمي جاءت نتائجها إيجابية، وذلك في الجولة الأخيرة من فحوصات اليويفا (البروتوكولات الصحية) التي أجريت قبل ملاقاة بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

وأضاف الفريق الإيطالي أن مدافع الأسود لا يعاني من أي أعراض، وأن حالته الصحية مستقرة تماما وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي.

وتلقى الطاقم التقني للنيراتزوري، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، ضربة قوية بعد حرمانه من ورقة مدافعه أشرف حكيمي الذي كان يراهن عليه للعب أمام ممثل الكرة الألمانية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - intidam hassan الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 17:43
أتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله انه محبوب
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31
2 - الصياد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 17:58
الله يشافي.. هاد كورونا كتحس بحال الى آمولا نوبة .. كل واحد غادي يوصل الدور دياله.. غير الله يحفظ
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18
3 - بشرى الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:18
الله يشافي نجم المنتخب الوطني وجميع المرضى،والله يرحم كل من فقدناهم بسبب هاذ الفيروس اللعين،احيانا نحس ان المرض يتربص بنا والأمر مسألة وقت فقط والكل سيصاب . الله ارفع غضبك عننا وتولانا برحمتك ..نتمنى أمطار الخير التي تهاطلت اليوم على بلادنا ان تكون سببا لرفع هاذا الفيروس وان يعم الخير والأمن والسلام والطمأنينة والفرحة بلدنا وبلاد المسلمين....
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7
4 - anas hassani l3awd الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:36
اتمنى من الله ان يشفيه ويحميه لاعب متالق وطيب ةدو اخلاق عالية بصراحة لاعبي المغربي المفضل ومازال سيعطي الكثير انشاء الله
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0
5 - مصطفى مستور الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 18:46
استغناء الريال عن خدماته يدفعها في هاته الاثناء أمام شاختار الاكراني بثلاثية. لأنه كان هو البديل الوحيد في مكان كربخال.
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