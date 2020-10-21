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كُتّاب وآراء
"فيروس كورونا" يصل إلى المغربي أشرف حكيمي
كشف نادي أنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم عن إصابة لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن الفريق الإيطالي في بيان رسمي أن التحاليل التي أجريت للمدافع المغربي حكيمي جاءت نتائجها إيجابية، وذلك في الجولة الأخيرة من فحوصات اليويفا (البروتوكولات الصحية) التي أجريت قبل ملاقاة بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية.
وأضاف الفريق الإيطالي أن مدافع الأسود لا يعاني من أي أعراض، وأن حالته الصحية مستقرة تماما وسيتبع الآن الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الصحي.
وتلقى الطاقم التقني للنيراتزوري، تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، ضربة قوية بعد حرمانه من ورقة مدافعه أشرف حكيمي الذي كان يراهن عليه للعب أمام ممثل الكرة الألمانية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.