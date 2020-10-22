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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي بالمركز الخامس إفريقيا و39 عالميا

المنتخب المغربي بالمركز الخامس إفريقيا و39 عالميا

المنتخب المغربي بالمركز الخامس إفريقيا و39 عالميا
هسبريس من الرباط
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 12:16

احتل المنتخب المغربي لكرة القدم المرتبة الخامسة إفريقيا في تصنيف الفيفا لشهر أكتوبر الجاري، والـ39 عالميا، بـ1461 نقطة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم.

"أسود الأطلس" تقدموا أربعة مراكز، خلف كل من المنتخب السنغالي الذي المتصدر قاريا والمتبوع بالمنتخب التونسي في المرتبة الثانية، ثم المنتخب الجزائري فالمنتخب النيجيري.

وقد تفوقت النخبة المغربية، وفق التصنيف الجديد، على المنتخبات الوطنية لكل من غينيا ومصر والكاميرون ومالي وبوركينافاسو والكوت ديفوار؛ فيما تذيل الترتيب المنتخب الإيريتيري.

أما على المستوى العالمي فلم يطرأ أي تغيير استمرار الريادة البلجيكية، ثم المنتخبات الوطنية لفرنسا والبرازيل وإنجلترا والبرتغال؛ على التوالي.

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