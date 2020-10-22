"الكاف" يبرمج "الزمالك والرجاء" في مطلع نونبر

هسبريس - أ.ف.ب

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسمياً، تأجيل مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الأول من نونبر المقبل، بسبب ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 14 لاعبا.

وجاء قرار "الكاف" بعدما تقدمت إدارة الفريق بالتماس لديه عقب تضاعف عدد المصابين في صفوف لاعبيها.

وكانت وزارة الصحة المغربية رفضت سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لخوض مواجهة الإياب، لتواجد ثماني إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق المغربي، قبل ارتفاع العدد اليوم الخميس إلى 14 إصابة.

وعقدت لجنة الطوارئ في الاتحاد الافريقي اجتماعا، الخميس، ثبتت فيه موعد نصف النهائي الآخر بين الأهلي المصري والوداد المغربي في يوم الجمعة، كما أبقت على موعد المباراة النهائية في السادس من الشهر المقبل.

وأشار الاتحاد القاري في بيان له إلى أن بطل المغرب لم يحصل على الضوء الأخضر من السلطات المحلية في بلده من أجل المغادرة بعد اكتشاف عدة حالات إيجابية بـ"كوفيد-19" في صفوفه، وأن رئيس النادي أكد أن فريقه يرغب في استكمال البطولة حتى نهايتها.

وأوضح البيان أنه "في مواجهة هذا الوضع، ومن أجل حماية نزاهة المسابقة وتعزيز روح التضامن، وافقت اللجنة المنظمة للمسابقة على تأجيل مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء لتصبح في الأول من نونبر 2020".

وكانت وزارة الصحة المغربية أرسلت خطابا إلى إدارة الرجاء، مساء الثلاثاء، تخطرها فيه بضرورة دخول الفريق في فترة حجر صحي لأسبوع كامل، فيما منعته السلطات المحلية في بيان آخر من السفر إلى مصر، في انتظار نتائج الفحوصات التي سيخضع لها في 27 أكتوبر الجاري.

وكان الأهلي والزمالك فازا ذهابا 2-صفر و1-صفر على الوداد والرجاء تواليا.