الإسباني "ماكيدا" يتولى تدريب المغرب التطواني

جمال سماحي من تطوان

وقّع فريق المغرب أتلتيك تطوان، رسميا، عقدا احترافيا مع المدرب الإسباني "خوان خوصي ماكيدا"، يمتد لموسم واحد، عقب الاستقالة المفاجئة لنظيره الصربي "زوران مانولوفيتش"، بعد أقل من 22 يوما على تعاقده مع النادي.

وقدّم المكتب المسير للفريق الأول لـ"الحمامة البيضاء" المدرب الجديد خلال ندوة صحافية رقمية، تم بثها عبر منصة "زووم"، مساء الخميس، بحضور رئيس النادي محمد رضوان الغازي، وبعض أعضاء المكتب المسير.

ودخل "ماكيدا"، اللاعب السابق لريال مدريد والبالغ من العمر 51 سنة، عالم التدريب سنة 2003، كمساعد مدرب لفرق ريال مدريد (الثاني)، وريال مدريد كاستيا، وليفانتي (الثاني)، وراسنيغ، وسيلتا (الثاني)، قبل أن يستهل مشواره كمدرب سنة 2011 مع فرق الاتحاد الاسكندري والمصري البورسعيدي المصريين، والشعلة والفاتح السعوديين.