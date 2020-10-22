24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:36
|13:17
|16:19
|18:48
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين
- نتف من حياة الشيخ أفيلال .. أيادٍ سابغة بيضاء وحب للخير والعطاء
- فؤاد أحيدار .. سياسي مغربي يراهن على موقع حكومي في بلجيكا
- أحيدار ببرلمان بروكسيل
- مهارات تستحق التعلم في وقت الفراغ
مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين (5.00)
"فيروس كورونا" يغير ملامح احتفال المغاربة بذكرى المولد النبوي (5.00)
جامعي مغربي يقترح التعددية اللغوية لإنهاء "الاحتكار الكولونيالي" (5.00)
هل يعوض بناء موانئ ضخمة في الصحراء المغربية معبر الكركرات؟ (5.00)
- منيب تتمسك بالتشكيك في كورونا وتحذر المغاربة من لقاح الصين - (130)
- حُكومة العثماني تعتزم اقتراض حوالي 44 مليار درهم السنة المقبلة - (98)
- حادثة قطع رأس المدرّس الفرنسي .. من يزرع الكراهية يحصد العنف - (83)
- المغرب يسجل 4151 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (71)
- هل يعوض بناء موانئ ضخمة في الصحراء المغربية معبر الكركرات؟ - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الإسباني "ماكيدا" يتولى تدريب المغرب التطواني
وقّع فريق المغرب أتلتيك تطوان، رسميا، عقدا احترافيا مع المدرب الإسباني "خوان خوصي ماكيدا"، يمتد لموسم واحد، عقب الاستقالة المفاجئة لنظيره الصربي "زوران مانولوفيتش"، بعد أقل من 22 يوما على تعاقده مع النادي.
وقدّم المكتب المسير للفريق الأول لـ"الحمامة البيضاء" المدرب الجديد خلال ندوة صحافية رقمية، تم بثها عبر منصة "زووم"، مساء الخميس، بحضور رئيس النادي محمد رضوان الغازي، وبعض أعضاء المكتب المسير.
ودخل "ماكيدا"، اللاعب السابق لريال مدريد والبالغ من العمر 51 سنة، عالم التدريب سنة 2003، كمساعد مدرب لفرق ريال مدريد (الثاني)، وريال مدريد كاستيا، وليفانتي (الثاني)، وراسنيغ، وسيلتا (الثاني)، قبل أن يستهل مشواره كمدرب سنة 2011 مع فرق الاتحاد الاسكندري والمصري البورسعيدي المصريين، والشعلة والفاتح السعوديين.