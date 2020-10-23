أمرابط يطالب إعلاميا رياضيا بالخجل من الأكاذيب

أوعنا بلعيد

نفى الدولي المغربي نور الدين أمرابط، مهاجم النصر السعودي، ما أشيع حول وجود خلاف بينه وعبد الرحمن الحلافي، المشرف العام لفريقه الحالي، وهي الشائعات نفسها التي تربط مستقبل مواطنه عبد الرزاق حمد الله بالرحيل صوب السد القطري.

وقال الإعلامي السعودي علي السهلي، في تصريح لبرنامج الديوانية: "عبد الرحمن الحلافي يسعى إلى إبعاد أمرابط في أسرع وقت ممكن لوجود خلاف شخصي عميق بينهما، وهو من أبعد بيتروس".

واختار المهاجم المغربي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" بغية التعقيب على الإعلامي السعودي، الذي هاجمه عبر القناة الرياضية السعودية.

وعقب أمرابط على السهلي قائلا: "إن لم تكن تملك شيئا مهما لتقوله فلا تقل الأكاذيب للناس بشكل مباشر عبر التلفاز.. يجب أن تخجل من فعلتك. في ديننا الحنيف الأفضل أن تصمت بدلا من ترديد الهراء".

يشار إلى أن نادي النصر يعيش لحظات عصيبة في الوقت الراهن بعدما تعرض يوم الأربعاء للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الاحترافي، وهذه المرة أمام التعاون، بهدف دون رد، من توقيع ليندر تاوامبا، ليحتل بذلك المركز الأخير بصفر نقطة بعد مرور جولتين.