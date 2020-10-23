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الرئيسية | رياضة | أمرابط يطالب إعلاميا رياضيا بالخجل من الأكاذيب

أمرابط يطالب إعلاميا رياضيا بالخجل من الأكاذيب

أمرابط يطالب إعلاميا رياضيا بالخجل من الأكاذيب
أوعنا بلعيد
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 20:30

نفى الدولي المغربي نور الدين أمرابط، مهاجم النصر السعودي، ما أشيع حول وجود خلاف بينه وعبد الرحمن الحلافي، المشرف العام لفريقه الحالي، وهي الشائعات نفسها التي تربط مستقبل مواطنه عبد الرزاق حمد الله بالرحيل صوب السد القطري.

وقال الإعلامي السعودي علي السهلي، في تصريح لبرنامج الديوانية: "عبد الرحمن الحلافي يسعى إلى إبعاد أمرابط في أسرع وقت ممكن لوجود خلاف شخصي عميق بينهما، وهو من أبعد بيتروس".

واختار المهاجم المغربي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" بغية التعقيب على الإعلامي السعودي، الذي هاجمه عبر القناة الرياضية السعودية.

وعقب أمرابط على السهلي قائلا: "إن لم تكن تملك شيئا مهما لتقوله فلا تقل الأكاذيب للناس بشكل مباشر عبر التلفاز.. يجب أن تخجل من فعلتك. في ديننا الحنيف الأفضل أن تصمت بدلا من ترديد الهراء".

يشار إلى أن نادي النصر يعيش لحظات عصيبة في الوقت الراهن بعدما تعرض يوم الأربعاء للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الاحترافي، وهذه المرة أمام التعاون، بهدف دون رد، من توقيع ليندر تاوامبا، ليحتل بذلك المركز الأخير بصفر نقطة بعد مرور جولتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالالهsni الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 20:52
السلام عليكم
وأنا أتابع مهزلة الوداد أمام الأهلي،اريد أن يصل تعليقي لؤلئك الذين يفتخرون بالبطولة المغربية،ولؤلئك الذين يقولون أن حمدالله يسجل كونه يلعب في بطولة ضعيفة،النتيجة أمامكم،ليكن في علمكم أنه في الخليج الرياضة تعتمد على تكوين اكاديمي وصقل المواهب،اطر عالمية تسهر على تكوين شخصية الرياضي،غي المغرب هناك بعض اللاعبين هاجروا واحترفوا بالخليج وعادوا للمغرب ولم يفقدوا مكانهم في فريقهم السابق،طبعا النادي لا يقوم بدوره لتكوين لاعبين جدد،كل ما هناك،بيع و شراء في لاعبين مهيئين من طرف فرق صغرى محتاجة للسمسرة في هؤلاء الشباب.
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3
2 - ابو انس الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 20:54
انا من متابعي الدوري السعودي و خاصة فريق النصر و اللاعب نور الدين ذو الوجه البريء فملامح وجهه تنوب عن لسانه ودون اللاعبان المغربيان حمد الله و المرابط ففريق النصر لا يساوي شيء لانهما يشكلان 75% من الفريق ككل
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4
3 - nabil الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 21:02
اللاعب الخلوق المهذب.افضل رد.
للاشارة وانا اتابع المباراة الاخيرة للنصر امام التعاون قال المعلق بالحرف :"النصر خسر 50%من مبارياته في غياب حمد الله".
الاعتراف سيد الادلة
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