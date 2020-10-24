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الرئيسية | رياضة | توتوح ينتقل إلى دوري رومانيا بعد مغادرة الجيش

توتوح ينتقل إلى دوري رومانيا بعد مغادرة الجيش

توتوح ينتقل إلى دوري رومانيا بعد مغادرة الجيش
أوعنا بلعيد
السبت 24 أكتوبر 2020 - 00:30

عزز مسؤولو نادي بوتوشاني، الممارس ضمن القسم الممتاز بالدوري الروماني لكرة القدم، صفوف فريقهم بالتعاقد رسميا مع المغربي يوسف توتوح، بموجب عقد يمتد إلى موسمين، قادما من تجربة غير موفقة رفقة الجيش الملكي.

وأعلن الفريق الروماني رسميا ضم يوسف توتوح بعد استغناء نادي الجيش الملكي عن خدماته، إذ بات خارج حسابات المدرب عبد الرحيم طاليب للموسم المقبل، لاسيما أنه لم يخض سوى سبع مباريات بقميص العساكر الموسم المنقضي.

وجاء تعاقد النادي الروماني مع اللاعب المذكور بتوصية من المدرب ماريوس كرويتورو، الراغب في تقوية صفوف ناديه تأهبا لخوض منافسات الموسم الجديد، ووجد ضالته في لاعب العساكر الذي يمتاز بتجربة أوروبية داخل الملاعب الإسكندينافية، بالرغم من فشل تجربته مع الفريق الرباطي الذي تعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الماضية.

وسبق للاعب الوسط المهاجم توتوح يوسف، البالغ من العمر 28، أن توج بلقب البطولة مرتين مع إف سي كوبنهاجن، وبكأس الدنمارك خمس مرات، كما لعب لآرهوس جي إف (الدنمارك) وستابيك فوتبول (النرويج)، وله 12 مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا مع كوبنهاجن، بالإضافة إلى 11 مباراة أخرى وهدف في الدوري الأوروبي.

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