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كُتّاب وآراء
أنتر ميلان يعلن شفاء حكيمي من فيروس كورونا
أعلن النادي الإيطالي أنتر ميلان، اليوم الجمعة، أن اختبار فيروس كورونا الذي أجراه لاعبه الدولي المغربي أشرف حكيمي جاء سلبيا، ما يعني شفاءه من كوفيد 19، والأمر نفسه بالنسبة لزميله الإنجليزي أشلي يونج.
وكان الفريق الإيطالي كشف أول أمس إصابة مدافعه المغربي بفيروس كورونا ساعات قليلة قبل انطلاق مباراته أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، برسم دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
وقال الفريق الإيطالي إن عينة اللاعب تحولت من إيجابية إلى سلبية، مضيفا: "اللاعب الذي لم تظهر عليه أعراض إطلاقا تعرض اليوم لكشف إضافي لتقييم وضعه الحقيقي ومدى قدرته على العودة للمشاركة في المباريات".
وسيحل النيراتزوري يوم غد السبت كضيف ثقيل على جنوى، على أرضية ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
وكان المدافع المغربي سالف الذكر انضم إلى إنتر في سوق الانتقالات الماضية قادمًا من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو، في صفقة لم تسعد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قال إن أسبابها مادية وليست رياضية.