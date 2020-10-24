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كُتّاب وآراء
داكوستا يقترب من مجاورة فتوحي داخل "الأهلي"
يقترب الدولي المغربي مروان داكوستا من خوض تجربة احترافية جديدة ضمن الدوري السعودي، وهذه المرة بقميص الأهلي، وبالتالي مجاورة مواطنه إدريس فتوحي، وذلك بعد فك ارتباطه بنادي طرابزون سبور التركي.
وحسب مصادر سعودية فإن إدارة الأهلي اقتربت من إنهاء صفقة التعاقد مع المدافع المغربي داكوستا قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية كبديل أجنبي للصربي ساريتش، الذي تعرض لإصابة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.
وأضافت المصادر نفسها أنه من المقرر أن يتم إعلان الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد نجاح إدارة نادي أهلي جدة في التوصل إلى اتفاق مع ساريتش على تخفيض قيمة الشرط الجزائي، ليحل داكوستا بديلا عنه.
وكان داكوستا، الذي فسخ عقده مع الاتحاد السعودي، لعدم تسلمه مستحقاته المالية المتأخرة على حد قوله، خاطب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قبل عدة أيام بالقول: "بعد أن وصلت إلى اتفاق ودي مع إدارة نادي الاتحاد، بإمكاني التفكير في العودة من جديد للعب في السعودية، وإيجاد الدعم الجماهيري المأمول".
ونفى مصدر من داخل اتحاد جدة إمكانية التعاقد مع المدافع المغربي، لعدم رغبة الإدارة في الاستعانة بخدماته مجددا خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن احتمال عودة داكوستا إلى صفوف الفريق يكاد يكون معدوما، ما سيسهل مأمورية الأهلي في التعاقد معه بعدما بات لاعبا حرا.