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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يتفوق على نادي برشلونة في "كامب نو"

ريال مدريد يتفوق على نادي برشلونة في "كامب نو"

ريال مدريد يتفوق على نادي برشلونة في "كامب نو"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 24 أكتوبر 2020 - 16:55

انتهى "كلاسيكو العالم" بين برشلونة وريال مدريد، اليوم السبت في العاصمة الكتالونية، لحساب الدورة 7 من بطولة "لاليغا" لموسم 2020ـ2021، بانتصار النادي الملكي 3-1.

افتتاح التسجيل تم من من طرف فيديريكو فالفيردي لصالح المدريديين، في الدقيقة 5، ثم أفلحت "البارصا" في تعديل الكفة بعد 3 دقائق، عبر اللاعب إنسو فاتي.

عند الدقيقة 63 تمكن عميد الريال سيرجيو راموس، بعد تنفيذ ضربة جزاء، من إعادة النادي الزائر إلى التقدم في قلب "كامب نو" بعدما سجل الهدف الثاني.

وتمكن لوكا مودريش من القضاء على أحلام برشلونة بإحراز التعادل، في الدقيقة 90، بعدما تلاعب بالحارس نويير وأسكن الكرة شباك الكتلان، رافعا غلة الريال إلى 3 أهداف.

بهذا الانتصار؛ ارتفع رصيد ريال مدريد من النقاط إلى 13 من 6 مباريات، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتا، بينما تجمدت نقاط نادي برشلونة في 7 من 5 لقاءات؛ جمعها من انتصارين وتعادل وهزيمتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - سميرة السبت 24 أكتوبر 2020 - 17:06
أحسن حاجة هي ملي رجعات الكرة، وليت تانتهتا من راجلي و ولادي يخرجو يمشيو القهوة أحسن من صداع الراس على الخاوي.
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-46
2 - فؤاد من برشلونة السبت 24 أكتوبر 2020 - 17:06
البارصا تساوي كورونا من كثرة الأعصاب ممكن أن تصيبك البارصا بداءها الخطير
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8
3 - عقلاني السبت 24 أكتوبر 2020 - 17:09
ريال مدريد فريق عريق قوي و ممتاز، برشلونة فريق جيد و منظم. هذا ما يقوله تاريخ الفريقين منذ بدايتهما إلى الآن.
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33
4 - المختار السبت 24 أكتوبر 2020 - 17:21
merci real je viens de gagner 60000dh
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-8
5 - بني ملال السبت 24 أكتوبر 2020 - 17:24
الحكم كان منحاز كتيرآ للريال
ولكن حتى برشلونة لم يقدم المستوى المقنع صراحة
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-25
6 - stephanie السبت 24 أكتوبر 2020 - 17:28
Griezmann et dembele faut qu'il parte , ils sont catastrophiques
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3
7 - برشلوني السبت 24 أكتوبر 2020 - 17:38
برشلونة لم يعد فيها إلا الإسم. ..هي تلعب محملة بتاريخها و اسمها الذي كان يكفي لبث الرعب في الخصوم...أصبحت اليوم سجينة الماضي ..أما الحاضر فلا يبشر بالخير...
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10
8 - الكرة السبت 24 أكتوبر 2020 - 18:15
سبحان الله شحال ديال الفهامة الخاوية عند المهتمين بالكرة! كل واحد باغي يبين ثقافته العامرة بالهواء وكل واحد كيحسب راسو مجهد وعارف اسرار الكرة... راه هدي غير كرة. ما فيها غير الريح، يا مثقفي الريح. هادو لي رابحين بينا وبينهم الاف الكيلومترات. اش غادي تربحو انتوما؟ الريح المريح.
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