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كُتّاب وآراء
ريال مدريد يتفوق على نادي برشلونة في "كامب نو"
انتهى "كلاسيكو العالم" بين برشلونة وريال مدريد، اليوم السبت في العاصمة الكتالونية، لحساب الدورة 7 من بطولة "لاليغا" لموسم 2020ـ2021، بانتصار النادي الملكي 3-1.
افتتاح التسجيل تم من من طرف فيديريكو فالفيردي لصالح المدريديين، في الدقيقة 5، ثم أفلحت "البارصا" في تعديل الكفة بعد 3 دقائق، عبر اللاعب إنسو فاتي.
عند الدقيقة 63 تمكن عميد الريال سيرجيو راموس، بعد تنفيذ ضربة جزاء، من إعادة النادي الزائر إلى التقدم في قلب "كامب نو" بعدما سجل الهدف الثاني.
وتمكن لوكا مودريش من القضاء على أحلام برشلونة بإحراز التعادل، في الدقيقة 90، بعدما تلاعب بالحارس نويير وأسكن الكرة شباك الكتلان، رافعا غلة الريال إلى 3 أهداف.
بهذا الانتصار؛ ارتفع رصيد ريال مدريد من النقاط إلى 13 من 6 مباريات، ليعتلي صدارة الترتيب مؤقتا، بينما تجمدت نقاط نادي برشلونة في 7 من 5 لقاءات؛ جمعها من انتصارين وتعادل وهزيمتين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
ولكن حتى برشلونة لم يقدم المستوى المقنع صراحة