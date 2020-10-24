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الرئيسية | رياضة | أياكس يكتسح "فينلو" بـ13 هدفا ويتصدر الدوري

أياكس يكتسح "فينلو" بـ13 هدفا ويتصدر الدوري

أياكس يكتسح "فينلو" بـ13 هدفا ويتصدر الدوري
هسبريس - د.ب.أ
السبت 24 أكتوبر 2020 - 17:35

سجل المهاجم البوركينابي الشاب لاسينا تراوري خمسة أهداف ليقود فريقه أياكس أمستردام إلى فوز كاسح بـ13-0 على مضيفه فينلو؛ اليوم السبت في المرحلة السادسة من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وانتزع أياكس صدارة الدوري مؤقتا برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين أمام آيندهوفن، وتجمد رصيد فينلو عند خمس نقاط ليتراجع نحو المركز العاشر.

ووجه أياكس بهذا الفوز تحذيرا شديد اللهجة إلى باقي منافسيه، وفي مقدمتهم أتالانتا الإيطالي قبل المواجهة معه، منتصف هذا الأسبوع، في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز نادي أمستردام اليوم 13 هدفا ،وهو ما يزيد على رصيد أهدافه في المباريات الخمسة الماضية في المسابقة، والذي بلغ 11 هدفا.

وأحرز تراوري أهدافه الخمسة في الدقائق 17 و32 و54 و65 و87، فيما جاءت الأهداف الأخرى للفريق عن طريق يورغن إيكيلينكامب في الدقيقتين 13 و57، ودوشان تاديتش وأنتوني ودالي بليند في الدقائق 44 و55 و59، وكلاس يان هونتيلار في الدقيقتين 74 من ضربة جزاء و76، وليساندرو مارتينيز في الدقيقة 78 .

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