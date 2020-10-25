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الرئيسية | رياضة | مرشاد يكشف أسباب فسخ العقد مع نهضة الزمامرة

مرشاد يكشف أسباب فسخ العقد مع نهضة الزمامرة

مرشاد يكشف أسباب فسخ العقد مع نهضة الزمامرة
هسبورت - حمزة اشتيوي
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 08:15

توصل اللاعب هشام مرشاد، مهاجم فريق نهضة الزمامرة لكرة القدم، إلى اتفاق مع إدارة النادي، يقضي بفسخ العقد الذي يجمع بينهما بالتراضي، وذلك بعد موسم واحد قضاه رفقة "الفريق الدكالي".

وأوضح مرشاد، في تصريح لـ"هسبورت"، أن فسخ العقد الذي يجمعه بنهضة الزمامرة راجع لأسباب عائلية محضة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه عاش موسما رائعا مع الفريق، غير أنه فضل أن يُغير الأجواء ويفك ارتباطه به، وهو الأمر الذي تفهمته إدارته.

وأضاف المتحدث نفسه: "أنفي كل الأخبار التي تحدثت عن وجود مشاكل مادية وراء فسخ العقد مع نهضة الزمامرة، وأؤكد أن كل الأمور المادية واللوجستيكية كانت متوفرة.. وكما ذكرت أسباب عائلية خاصة دفعتني لفسخ العقد. وأشكر إدارة فريق نهضة الزمامرة وجميع اللاعبين وجماهير النادي".

وتابع اللاعب: "توصلت ببعض العروض من أندية وطنية أخرى تسعى للاستفادة من خدماتي، غير أنني فضلت أن آخذ بعض الوقت لأفكر جيدا وأدرس العروض التي توصلت بها، حتى أقوم بخطوة إيجابية إلى الأمام في مساري الكروي".

يُشار إلى أن هشام مرشاد، البالغ 28 سنة، سبق له أن دافع عن ألوان فريق الراسينغ البيضاوي وشباب أطلس خنيفرة ثم الجيش الملكي، الذي لعب له الموسم قبل الماضي، قبل الانتقال إلى نهضة الزمامرة.

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