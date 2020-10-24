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كُتّاب وآراء
أليُوم يدير "نهائي الكنفدرالية" بين بركان وبيراميدز
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الكاميرون أليوم أليوم حكما لنهائي بطولة "كأس الكاف" المقرر مساء غد الأحد.
ويلتقي فريق بيراميدز المصري مع نادي نهضة بركان على أرضية ملعب كرة القدم التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
ويعاون أليوم أليوم كل من الكاميروني ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الغابوني إيريك أوتوغو كاستان.
ويتولى مهمة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنغولي جيرسون سانتوس.
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاكتفاء بإجراء كل فريق 5 تبديلات في المباراة النهائية، بما في ذلك الوقت الإضافي حال الوصول إليه.