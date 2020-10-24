24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3713:1716:1818:4720:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. من أين جاءت الرسومات المسيئة إلى النبي؟ (5.00)

  2. الطبقة المتوسطة (5.00)

  3. مغاربة ينخرطون في مقاطعة البضائع الفرنسية دفاعا عن النبيّ ﷺ (5.00)

  4. عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)

  5. الصحافي محمد الراجي يوقّع روايته الأولى .. "فَكّر قبل ساعة النّدم" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | أليُوم يدير "نهائي الكنفدرالية" بين بركان وبيراميدز

أليُوم يدير "نهائي الكنفدرالية" بين بركان وبيراميدز

أليُوم يدير "نهائي الكنفدرالية" بين بركان وبيراميدز
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 24 أكتوبر 2020 - 21:35

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الكاميرون أليوم أليوم حكما لنهائي بطولة "كأس الكاف" المقرر مساء غد الأحد.

ويلتقي فريق بيراميدز المصري مع نادي نهضة بركان على أرضية ملعب كرة القدم التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويعاون أليوم أليوم كل من الكاميروني ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الغابوني إيريك أوتوغو كاستان.

ويتولى مهمة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنغولي جيرسون سانتوس.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاكتفاء بإجراء كل فريق 5 تبديلات في المباراة النهائية، بما في ذلك الوقت الإضافي حال الوصول إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - موغرابي السبت 24 أكتوبر 2020 - 21:40
من اعماق القلب أتمنى الفوز للنهضة البركانية المغربية إن شاء الله الكأس ستبقى في المغرب و تحل بعاصمة البرتقال فهذا شهر جني البرتقال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - محمد الرياضي السبت 24 أكتوبر 2020 - 21:48
ينبغي فتح مركب محمد السادس هذا للفرق المشاركة في المنافسة الافريقية للأندية للاستعداد والتهيئ في ظروف جيدة قبل مواجهاتها للأندية الافريقية لانها تمثل الوطن وترفع راية المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - ali السبت 24 أكتوبر 2020 - 21:50
إنها إفريقيا يا سادة ، الله يكون بعون بركان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - Kabour السبت 24 أكتوبر 2020 - 22:06
هذا الحكم نحس على الأندية المغربية .الله يستر وصافي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - radouane السبت 24 أكتوبر 2020 - 22:10
Avec la désignation de l'arbitre camerounais pour la finale du CAF, c'est sur que quelque chose se prépare contre l'équipe marocaine, l'arbitre n'a pas siffler deux pénalités contre zamalek .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - رياض السبت 24 أكتوبر 2020 - 22:23
بيعة وشرية على جوج ماتشات دارها مرتضى منصور وتركي ال الشيخ ،انتهى الارسال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
7 - mohamed السبت 24 أكتوبر 2020 - 22:24
الكاميرون أليوم هو من أخرج مجزرة الرجاء و الزمالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - footballeur السبت 24 أكتوبر 2020 - 22:27
أتمنى أن يكون عادلا في تحكيمه خصوصا وأنه ظلم الرجاء في ضربتي جزاء وااضحة أقر بها المصريون قبل المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - متتبع السبت 24 أكتوبر 2020 - 22:49
هذا يعني ان الكاف لم يهتم بمراسلة الرجاء و سنشهد مهازل كبيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - هشام السبت 24 أكتوبر 2020 - 23:00
نشوفو لقجع كيفاش غايفكها هذ المرة هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.