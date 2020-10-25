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كُتّاب وآراء
تعرابت يواصل مجاورة "بنفيكا" حتى صيف 2023
جدد الدولي المغربي عادل تعرابت عقده مع ناديه بنفيكا البرتغالي لموسم آخر، ليستمر بذلك ارتباطه بـ"النسور" إلى صيف 2023 عوض 2022.
وأعلن الموقع الرسمي للنادي البرتغالي عن تجديد العقد مع تعرابت، دون الكشف عما إن كانت هناك تغييرات بخصوص الشروط المالية.
ونشر تعرابت البالغ 31 سنة خبر تجديد عقده مع فريقه على حسابه في "إنستغرام"، وكتب: "شرف لي أن أواصل حمل هذا القميص إلى 2023 .. تستطيعون الاعتماد علي؛ نحن معاً".
وجاءت خطوة إدارة النادي للرفع من منسوب الثقة لدى تعرابت، خصوصاً بعد عودته من الإصابة، التي كانت قد غيبته عن الميادين منذ 24 شتنبر الماضي حتى 21 أكتوبر الجاري.
وخاض تعرابت ثلاث مباريات مع فريقه عند بداية الموسم الجديد، آخرها كانت الخميس أمام ليش بوزنان البولوني (4-2)، عن منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي.