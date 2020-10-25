24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عقيلة صالح: الشعب الليبي متفائل جدا ويحتاج دائما إلى المغرب (5.00)

  2. مغاربة ينخرطون في مقاطعة البضائع الفرنسية دفاعا عن النبيّ ﷺ (4.20)

  3. تراكم الكريدي يؤرق البقالة (4.00)

  4. حظر الألعاب الإلكترونية الخطيرة يدخل إلى البرلمان (3.00)

  5. "المَلَكيّة والأسرة والأمن" .. أكثر المؤسسات منحا للثقة عند المغاربة (1.80)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | تعرابت يواصل مجاورة "بنفيكا" حتى صيف 2023

تعرابت يواصل مجاورة "بنفيكا" حتى صيف 2023

تعرابت يواصل مجاورة "بنفيكا" حتى صيف 2023
هسبورت - آمال لكعيدا
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:17

جدد الدولي المغربي عادل تعرابت عقده مع ناديه بنفيكا البرتغالي لموسم آخر، ليستمر بذلك ارتباطه بـ"النسور" إلى صيف 2023 عوض 2022.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي البرتغالي عن تجديد العقد مع تعرابت، دون الكشف عما إن كانت هناك تغييرات بخصوص الشروط المالية.

ونشر تعرابت البالغ 31 سنة خبر تجديد عقده مع فريقه على حسابه في "إنستغرام"، وكتب: "شرف لي أن أواصل حمل هذا القميص إلى 2023 .. تستطيعون الاعتماد علي؛ نحن معاً".

وجاءت خطوة إدارة النادي للرفع من منسوب الثقة لدى تعرابت، خصوصاً بعد عودته من الإصابة، التي كانت قد غيبته عن الميادين منذ 24 شتنبر الماضي حتى 21 أكتوبر الجاري.

وخاض تعرابت ثلاث مباريات مع فريقه عند بداية الموسم الجديد، آخرها كانت الخميس أمام ليش بوزنان البولوني (4-2)، عن منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خبير الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:33
بالتوفيق للاخ العربي في مشواره الافريقي و شكرن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.