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الرئيسية | رياضة | حبيب يسحق الأمريكي "غيتشي" ويقرر الاعتزال

حبيب يسحق الأمريكي "غيتشي" ويقرر الاعتزال

حبيب يسحق الأمريكي "غيتشي" ويقرر الاعتزال
هسبريس من الرباط
السبت 24 أكتوبر 2020 - 22:36

تمكن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، السبت في جزيرة القنال بأبوظبي، من سحق منافسه الأمريكي جاستن غيتشي في بطولة القتال غير المحدود المعروفة اختصارا بـUFC، ليُعلن اعتزاله مباشرة بعد نهاية التباري.

ونجح حبيب، الداغستاني البالغ 32 سنة، في حسم المواجهة في تمام الدقيقة الأولى من الجولة الثانية، محققا بذلك التفوق الذي كان يبحث عنه ويحتفظ ببطولة العالم في الوزن الخفيف.

جدير بالذر أن منافسات بطولة القتال غير المحدود UFC توقفت خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار جائحة كورونا، قبل أن يتم تحديد موعد المواجهة بين الروسي حبيب والأمريكي غيتشي، وبرز نومحدوف باكيا نهاية الموعد بسبب وفاة أبيه نتيجة إصابته بالجائحة.

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