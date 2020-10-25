أندية مغربية تهنىء نهضة بركان بالتتويج القاري

هسبورت - عبد الله العلوي

هنأت العديد من الأندية الوطنية فريق نهضة بركان بفوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على فريق بيراميدز المصري بهدف دون رد.

ومن ضمن الأندية التي هنأت الفريق البركاني، الرجاء والوداد الرياضيين، وأولمبيك خريبكة، وشباب المحمدية، واتحاد طنجة ...، والعديد من أندية القسمين الأول والثاني.