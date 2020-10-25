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الرئيسية | رياضة | أندية مغربية تهنىء نهضة بركان بالتتويج القاري

أندية مغربية تهنىء نهضة بركان بالتتويج القاري

أندية مغربية تهنىء نهضة بركان بالتتويج القاري
هسبورت - عبد الله العلوي
الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:40

هنأت العديد من الأندية الوطنية فريق نهضة بركان بفوزه بكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على فريق بيراميدز المصري بهدف دون رد.

ومن ضمن الأندية التي هنأت الفريق البركاني، الرجاء والوداد الرياضيين، وأولمبيك خريبكة، وشباب المحمدية، واتحاد طنجة ...، والعديد من أندية القسمين الأول والثاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - منير الغرباوي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:47
شكرا... شكرا...شكرا...شكرا.. للفريق البرتقالي
فرحتونا الله يسر ليكم
نسيتونا في رجاء او وداد
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21
2 - بركاني الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:52
هنيئا لفريق النهضة البركانية.
و عقبى لفريق الرجاء.
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22
3 - افريد حافيظ الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:56
شكرا للنهضة البركانية انستنا وعكة الوداد واكدت ان الكرة المغربية بخير .هده بشرى خير للرجاء
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19
4 - ديما ديما مصاوي الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:57
وفريق المغرب الفاسي من اول المهنىين لفريق نهضة بركان مبروك عليكم وعلى جميع المغاربة ونقول لكم ديما ديما ماص ديما ديما بركان
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16
5 - خالد ****✓ الأحد 25 أكتوبر 2020 - 23:58
الف مبروك للكرة البركانية.
رغم الميزانية المتواضعة ، مبروك مبروك مبروووك.

عبرة للفرق الرياضية الاخرى من حجم نهضة بركان.

ولكل مشروع اقتصادي او تجاري.
الثقة في النفس ركن من اركان النجاح.
مبروك النهضة البركانية.
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13
6 - amine casaoui الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 00:03
العقبة الى الرجاء العالمي ان شاء الله.
انا متفائل، RAJA يكبر في المباريات الكبرى فى ملعب الزمالك بدو ن جمهور.
مبروك لبركان
Dommage pour le Wac.
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11
7 - ابراهيم الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 00:22
مبروك الفوز للفريق البرتقالي و حظ موفق في السوبر
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4
8 - مصطفي الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 00:25
لاعبين بركان سقوط طوال المباراة لإضاعة الوقت ومنع الفريق المصري من الفوز بأي طريقة حتي لو طرق غير رياضية لم يفعل اي شي في المباراة سوا الخوف حتي هدف المباراة لا يسمي هدف كورة بالصدفة بين ارجل اللاعبين هدف غير ملعوب . المستوي الحقيقي كان للرجاء والوداد أمام الأهلي والزمالك وخسارة الوداد بخماسية لواحد خير دليل حتي بيراميدز ليس له جمهور يشجعه أو يتابعه
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-22
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