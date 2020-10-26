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كُتّاب وآراء
بشرى حجيج ترأس الكنفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة
انتخبت بشرى حجيج، رئيسة الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، رئيسة للكنفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة لمدة أربع سنوات، وذلك خلال الجمعية العمومية المنعقدة عن بعد أمس الأحد.
وتمكنت حجيج من الحصول على 42 صوتا من أصل 54 اتحادا وطنيا كان لها حق التصويت، مقابل 12 صوتا لمنافسها المصري عمرو علواني، الذي تولى رئاسة الكونفدرالية منذ 2001.
وسبق انتخاب بشرى حجيج، في دجنبر 2015، نائبة لرئيس الكنفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة، خلال أشغال الجمعية العمومية لأعضاء الاتحاد المنعقدة بالجزائر، وعينت كعضو في لجنة المناصفة بجمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، وتم أيضا إعادة اختيارها باللجنة الأولمبية الدولية كعضو في لجنة الثقافة والتراث الأولمبي.