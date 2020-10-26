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كُتّاب وآراء
المغرب التطواني يعود إلى التداريب رغم "كوفيد-19"
أعلنت إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان شروع فريق "الحمامة البيضاء" الأول لكرة القدم في تحضيراته للموسم الرياضي 2020-2021، ابتداء من اليوم الاثنين.
وسيغيب ثلاثة لاعبين عن التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، بعدما كشفت نتائج تحاليل مخبرية أجريت لهم، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وسيتم إخضاعهم "للبروتوكول العلاجي المنصوص عليه من طرف السلطات المختصة".
وأوضحت إدارة نادي "الـM.A.T"، عبر موقعها الرسمي، أن مسحة طبية خضعت لها مكونات النادي، السبت، من لاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية وإعلامية ومستخدمين، كشفت "إصابة ثلاثة لاعبين، وأحد أفراد مديرية الإعلام والتواصل بالنادي".