24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1207:3813:1616:1718:4520:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عندما اختار آلاف الجزائريين اللجوء إلى المغرب "زمن الاستعمار" (5.00)

  2. لأول مرة في تاريخه .. فريق نهضة بركان يُتوج بكأس الكونفدرالية (5.00)

  3. بشرى حجيج ترأس الكنفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة‎ (5.00)

  4. الجيش المغربي يتأهب لحماية معبر الكركرات بعد فشل "المينورسو" (4.20)

  5. مستخدمون يشْكون التهميش ومزاجية صرْف المنَح (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | المغرب التطواني يعود إلى التداريب رغم "كوفيد-19"

المغرب التطواني يعود إلى التداريب رغم "كوفيد-19"

المغرب التطواني يعود إلى التداريب رغم "كوفيد-19"
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 26 أكتوبر 2020 - 12:10

أعلنت إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان شروع فريق "الحمامة البيضاء" الأول لكرة القدم في تحضيراته للموسم الرياضي 2020-2021، ابتداء من اليوم الاثنين.

وسيغيب ثلاثة لاعبين عن التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، بعدما كشفت نتائج تحاليل مخبرية أجريت لهم، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وسيتم إخضاعهم "للبروتوكول العلاجي المنصوص عليه من طرف السلطات المختصة".

وأوضحت إدارة نادي "الـM.A.T"، عبر موقعها الرسمي، أن مسحة طبية خضعت لها مكونات النادي، السبت، من لاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية وإعلامية ومستخدمين، كشفت "إصابة ثلاثة لاعبين، وأحد أفراد مديرية الإعلام والتواصل بالنادي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.