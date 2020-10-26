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كُتّاب وآراء
"مان سيتي" الإنجليزي ينعي اللاعب الشاب جيريمي
نعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لاعبه الشاب السابق جيريمي ويستن، والذي توفي فجأة أمس الأحد عن عمر 17 عاما.
وكان المدافع المولود في ملاوي انضم إلى الفريق في عام 2016، لكنه تم الاستغناء عنه وفسخ عقده في وقت سابق من العام الجاري.
وذكر النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عائلة مانشستر سيتي حزينة بعدما علمت بوفاة لاعب الأكاديمية السابق جيريمي ويستن".
وأضاف:"نرسل أحر التعازي والمواساة لعائلته وأصدقاءه، أفكارنا معكم في ذلك الوقت الصعب".
وقدم زميل ويستن السابق في الفريق كول بالمر تعازيه عبر نشره لصور ومقاطع فيديو على منصة تبادل الصور"إنستجرام" معلقا عليها بقوله: "سنفتقدك إلى الأبد، حلق عاليا في النعيم ياأخي".
ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، لكن تقارير وسائل الإعلام البريطانية تشير إلى ظروف مأساوية مرتبطة بوفاة اللاعب الشاب.