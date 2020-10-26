لامبارد يدافع عن المغربي زياش أمام الانتقادات

أوعنا بلعيد

دافع الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، عن لاعبيه كاي هافيرتز وحكيم زياش وتيمو فيرنر أمام انتقادات الدولي الأسترالي السابق تيم كاهيل بعدما نصحهم الأخير بعدم احتفاظهم كثيرا بالكرة والتقليل من المراوغات والتركيز بشكل كبير طيلة دقائق اللقاء.

وقال المدرب الإنجليزي الشاب، في مقابلة صحافية عبر الفيديو عقب مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الأسبوع السادس بالبريميرليج: "من الطبيعي أن يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على الانسجام بين اللاعبين، الاحتفاظ بالكرة وأمور أخرى، من الواضح أن هذه الأشياء ستستغرق وقتًا في البناء، السبب وراء تعاقدنا مع فيرنر وهافيرتز هو إضافة جودتهما لتلك التي لدينا".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا مع تيمو، إذا عدت إلى المباريات السابقة، ستجد أنه سجل هدفين وكاي هافرتز سجل هدفا، أنا أقل قلقا بشأن النواحي الهجومية للفريق مع اللاعبين الموجودين لدينا هناك، وبخصوص حكيم يبدو وكأنه يقترب من الجاهزية البدنية وبدء المباريات".

وعن خلق التوازن بين الدفاع والهجوم، أردف قائلا: "توازن الفريق هو شيء نحاول العمل عليه باستمرار، لقد قمنا ببعض اللمحات الرائعة في الثلث الأخير؛ ولكن لم تكن لدينا الشرارة المعتادة التي رأيناها بالفعل من تيمو أو من كاي بالفعل أو ما يُمكن أن يفعله كريستيان. وهذا طبيعي".

وأنهى الإنجليزي فرانك لامبارد حديثه بالقول: "أنا سعيد مع اللاعبين الذين أمتلكهم".

يشار إلى أن تشلسي يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر إيفرتون، بعد مرور ست جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.