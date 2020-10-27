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الرئيسية | رياضة | إعلامي سعودي يشكو اللاعب أمرابط إلى الشرطة

إعلامي سعودي يشكو اللاعب أمرابط إلى الشرطة

إعلامي سعودي يشكو اللاعب أمرابط إلى الشرطة
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 01:12

قدّم الإعلامي السعودي تركي السهلي شكوى رسمية إلى الشرطة ضد الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الصحافي السعودي تقدم بشكواه في قسم الشرطة ضد المهاجم المغربي بتهمة تكذيبه في وسائل الإعلام، مدعيًا أن ما تطرق له نور الدين مرابط عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يعد تكذيبا يندرج تحت بند الجرائم الإلكترونية.

وبدأ الخلاف بين مرابط والسهلي بعدما أكد الأخير وجود مشكلة بين المهاجم السابق لواتفورد الإنجليزي وعبد الرحمن الحلافي، المشرف العام على كرة القدم بالنصر.

ونفى اللاعب المغربي، البالغ من العمر 33 سنة، ما قاله الصحافي السعودي في تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ"تويتر"، قال فيها "إن لم يكن لديك شيء مهم لتقوله، لا تكذب على الناس على شاشات التلفاز، عار عليك، ديننا يقول أن تقل خيرًا أو لتصمت".

يشار إلى أن النجم المغربي يلعب مع النصر المغربي منذ صيف 2018، وقد ساهم بقوة في إنجاز الفوز بالدوري السعودي الموسم قبل الماضي ويعد من أبرز لاعبي الفريق في الخط الأمامي.

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