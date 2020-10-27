عودة الإدريسي في "دوري الأبطال" تسعد إشبيلية

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لنادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم نبأ سارا قبل مواجهة ستاد رين الفرنسي يوم غد الأربعاء، ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة بمسابقة دوري الأبطال الأوروبية خلال المواجهة التي سيحتضنها ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

ويتجلى الخبر السعيد لكتيبة الإسباني جولين لوبيتيغي في استئناف الدولي المغربي أسامة الإدريسي تداريبه مع المجموعة، الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به منذ نهاية غشت الماضي؛ ما سيجعل مشاركته خلال مباراة رين الفرنسي بدوري أبطال أوروبا جد واردة.

وعرفت تداريب اشبيلية كذلك مشاركة الثلاثي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري ومنير الحدادي، إذ تستعد المجموعة لملاقاة أصدقاء المغربي نايف أكرد مدافع رين بعدما عادوا في وقت سابق بنقطة ثمينة من أمام زملاء المغربي الآخر حكيم زياش، صانع ألعاب تشيلسي، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

ويعود أسد الأطلس الإدريسي من فترة إعادة تأهيل بعد إصابة منعته حتى الآن من الظهور الرسمي لأول مرة مع نادي إشبيلية الذي استقدمه خلال الميركاتو الصيفي من نادي أزد الكمار الهولندي بعدما راهن الطاقم التقني على ضمه بغية تقوية الخط الأمامي لحامل لقب دوري "اليوروبا ليغ" عن الموسم المنقضي.

ويستقبل الأندلسيون رين الفرنسي يوم الأربعاء، ويسافرون إلى "سان ماميس" يوم السبت المقبل لمواجهة أتليتك بلباو بقمة الأسبوع الثامن بالدوري الإسباني الممتاز.