حكيم زياش يحصد ثمار التألق مع أياكس الهولندي

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي حكيم زياش، اللاعب الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، حصد ثمار جهده وتألقه الموسم المنقضي بقميص أياكس أمستردام الذي دافع عن ألوانه قبل اختياره الرحيل صوب البريميرليغ.

واختير صانع ألعاب الأسود كأفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري الهولندي من خلال التصويت الذي أجراه الموقع العالمي المتخصص Transfermarkt" "، بعدما حصد اللاعب النسبة الأكبر من الأصوات المعبر عنها.

وتفوق البالغ من العمر 27 سنة على زميليه السابقين دوسان تاديتش الذي حل ثانيا بنسبة 7.75 في المائة، وأندريه أونانا الثالث بنسبة 7.13 في المائة، بعدما صوّت أكثر من 650 ألف شخص لصالح النجم المغربي الذي نال 58.26 في المائة من الأصوات.

واستفاد حكيم زياش من تألقه اللافت بقميص أياكس لينتقل خلال الميركاتو الماضي إلى البلوز تشيلسي مقابل 40 مليون أورو، علما أنه تمكن من تسجيل ستة أهداف والمساهمة بثلاث عشرة تمريرة أسيست في 21 مباراة بالدوري الذي توقف عند الجولة الـ26 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر اللاعب سالف الذكر من بين أفضل خمس صفقات في تاريخ العملاق الهولندي أياكس جراء ما قدمه للمجموعة فوق أرضية الميدان، قبل أن ينعش خزينة ناديه بعشرات الملايين من اليوروهات بعد رحيله لخوض أول تجربة خارج الملاعب الهولندية.