الزمالك يفقد خدمات نجمه "الونش" أمام الرجاء

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لنادي الزمالك المصري لكرة القدم ضربة قوية قبل مواجهة الرجاء الرياضي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقية، بعدما تأكد غياب مدافعه محمود حمدي الونش بداعي الإصابة.

وسيحرم نادي الزمالك من خدمات الونش بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع وتورم في أربطة الركبة، وبالتالي غيابه عن الميادين لما لا يقل عن أسبوعين بغية استعادة عافيته.

ويغيب المدافع الدولي عن المواجهة المقبلة لفريقه أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي، في الأول من نونبر؛ بينما تحوم شكوك كبيرة حول قدرته اللحاق بمباراة النهائي في حال تمكن ناديه من حجز بطاقة العبور أمام ممثل الكرة المغربية.

ويأمل الجهاز الفني في سرعة تجهيز محمود علاء لمجاورة محمد عبد الغني في موقعة الإياب أمام الرجاء الرياضي.

وكان اللاعب سالف الذكر قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أول أمس أمام الإسماعيلي، في المواجهة التي شهدت تألق الثنائي المغربي أشرف بنشرقي الذي سجل الهدف الثالث لناديه (3-1) ومحمد أوناجم الذي ساهم بتمريرة أسيست.