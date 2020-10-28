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الرئيسية | رياضة | منافسة هولندية للظفر بخدمات المغربي الخياطي

منافسة هولندية للظفر بخدمات المغربي الخياطي

منافسة هولندية للظفر بخدمات المغربي الخياطي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 08:43

اقترب المغربي عبد الناصر الخياطي من العودة إلى أجواء التباري بالدوري الهولندي لكرة القدم، بعد نهاية عقده مع فريقه قطر القطري الذي استقدمه خلال الانتقالات الصيفية العام الماضي.

ويرغب مسؤولو أدو دين هاغ، الفريق السابق للخياطي، في التعاقد مجددا مع اللاعب الذي بات حرا منذ أسبوع تقريبا.

وفي هذا الصدد، قال أليكسندر رانكوفيتيش، مدرب الفريق: "سأكون مجانبا للصواب، إذا قلت إنني لا أريد الخياطي؛ لكننا لسنا وحدنا في الاستفادة من خدمات اللاعب".

وستشتد المنافسة على نيل خدمات اللاعب، لا سيما بعد دخول داني بويجس، المدير الرياضي لنادي غرونينغين، على الخط وإفصاحه بشكل مباشر عن نيته في استقدام لاعب خط الوسط المغربي.

وقال مدير غرونينغين: "أنتظر تعقيبا من اللاعب بخصوص عرضنا له، سأدعوه إلى لقائي نهاية الأسبوع، ومن يدري قد يكون الأمر ممتعا حينها.. وعلى أية حال، فهاتفي متاح للاعب وأنتظر اتصاله".

يشار إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 31 سنة، كان قد تألق بشكل لافت بقميص أدو دين هاغ، وكان من نجوم خط المنتصف بالدوري الهولندي، وكان حلمه الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي، وعبر عن ذلك مرارا وتكرارا لوسائل الإعلام الهولندية والأجنبية، قبل أن يقرر خوض تجربة احترافية لموسم واحد بالخليج العربي.

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