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الرئيسية | رياضة | هشام كديرة يقود دفة إدارة نادي مولودية وجدة

هشام كديرة يقود دفة إدارة نادي مولودية وجدة

هشام كديرة يقود دفة إدارة نادي مولودية وجدة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 17:30

أقدمت إدارة فريق مولودية وجدة لكرة القدم، خلال الأسبوع الماضي، على التعاقد مع مدير جديد للنادي، في إطار المشروع الجديد للفريق من حيث إعادة هيكلته وتطويره بالإضافة إلى تسويقه بأفضل طريقة ممكنة.

وتعاقدت إدارة النادي الوجدي مع هشام غابرييل كديرة كمدير جديد للفريق، بطلب من المدرب الجديد للمولودية عبد السلام وادو.

وسيشرف المدير الجديد للنادي على قيادة وتنسيق عمل النادي، وتقديم تقرير إلى رئيس النادي محمد هوار، إلى جانب إشرافه على المهام التشغيلية داخل النادي.

وقررت إدارة المولودية الوجدية التعاقد مع كديرة نظرا لمعرفته الكبيرة بإمكانات العلامات التجارية، فضلا عن خبرة جيدة في العلاقات الدولية في كرة القدم.

تجدر الإشارة إلى أن هشام كديرة سبق أن شارك في تطوير أكاديمية أرسنال بالمغرب، كما نجح في إقناع برشلونة وأرسنال وجوفنتوس بالاستقرار في المغرب من خلال أكاديمياتهم.

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