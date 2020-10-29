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كُتّاب وآراء
الرجاء ينتظر "نتائج كورونا" قبل الذهاب إلى القاهرة
خضعت مكونات نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم لـ"مسحة كورونا" جديدة، اليوم الخميس، تحسبا لإجراء مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك المصري، المقرر إقامتها الأحد المقبل بملعب القاهرة الدولي.
وحسب مصادر متطابقة فإن "الفريق الأخضر" سيتوصل بنتائج المسحة مساء اليوم أيضا، من أجل تحديد معالم اللائحة التي ستسافر إلى القاهرة غدا الجمعة.
جدير بالذكر أن إدارة فريق الزمالك كانت قد طلبت من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل موعد المباراة بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية في دولة مصر العربية.