24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 3 قتلى في "هجوم نيس" .. الشرطة توقف الجاني (5.00)

  2. نايلة أبي نادر: تقديس التراث يؤجّج العنف .. والحداثة تسائل الحاضر‬ (5.00)

  3. مغردون إماراتيون يشيدون بافتتاح القنصلية بالعيون (5.00)

  4. هل تؤثر حملة المقاطعة على أداء الشركات الفرنسية في المغرب؟ (5.00)

  5. "يوتيوبرز" مغاربة يطالبون بترخيص التصوير لدعم الإبداع الرقمي (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | الرجاء ينتظر "نتائج كورونا" قبل الذهاب إلى القاهرة

الرجاء ينتظر "نتائج كورونا" قبل الذهاب إلى القاهرة

الرجاء ينتظر "نتائج كورونا" قبل الذهاب إلى القاهرة
هسبورت - عبد الله العلوي
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 15:00

خضعت مكونات نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم لـ"مسحة كورونا" جديدة، اليوم الخميس، تحسبا لإجراء مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك المصري، المقرر إقامتها الأحد المقبل بملعب القاهرة الدولي.

وحسب مصادر متطابقة فإن "الفريق الأخضر" سيتوصل بنتائج المسحة مساء اليوم أيضا، من أجل تحديد معالم اللائحة التي ستسافر إلى القاهرة غدا الجمعة.

جدير بالذكر أن إدارة فريق الزمالك كانت قد طلبت من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل موعد المباراة بسبب إجراء الانتخابات البرلمانية في دولة مصر العربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.