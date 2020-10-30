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الحسنية تكشف اللاعبين المغادرين والباقين بالنادي
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 05:58
راجت أخبار عن رحيل عدد من اللاعبين عن صفوف فريق حسنية أكادير، وهو ما نفته إدارة النادي، مؤكدة أن ما يروج لا أساس له من الصحة.
ونفت إدارة حسنية أكادير، على موقعها الرسمي، ما تردد من أخبار عن قرب مغادرة ياسين الرامي والمهدي أوبيلا وكريم أيت محمد، مؤكدة استمرارهم ضمن صفوف "الحسنية".
وفي السياق ذاته أعلنت إدارة النادي السوسي مغادرة كل من إدريس بناني وعبد الكريم باعدي، بعدما انتهى عقد الأول، فيما انتقل الثاني إلى نهضة بركان بقيمة مالية بلغت 200 مليون سنتيم.
كما أعلن نادي الحسنية تعاقده مع قلب الدفاع البوركينابي باتريك بيهتوي مالو، الذي سيدافع عن ألوان الفريق لمدة موسمين.