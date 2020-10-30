24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. 3 قتلى في "هجوم نيس" .. الشرطة توقف الجاني (5.00)

  2. التشجير يخلق الجدل بين جمعيات والإدارة في الحوز (5.00)

  3. منفذ "هجوم نيس" الفرنسية مهاجر شاب تونسي (5.00)

  4. الملك: "حارس سجن تيفلت" ضحية جريمة شنعاء (5.00)

  5. سلطنة عمان تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | الحسنية تكشف اللاعبين المغادرين والباقين بالنادي

الحسنية تكشف اللاعبين المغادرين والباقين بالنادي

الحسنية تكشف اللاعبين المغادرين والباقين بالنادي
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 05:58

راجت أخبار عن رحيل عدد من اللاعبين عن صفوف فريق حسنية أكادير، وهو ما نفته إدارة النادي، مؤكدة أن ما يروج لا أساس له من الصحة.

ونفت إدارة حسنية أكادير، على موقعها الرسمي، ما تردد من أخبار عن قرب مغادرة ياسين الرامي والمهدي أوبيلا وكريم أيت محمد، مؤكدة استمرارهم ضمن صفوف "الحسنية".

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة النادي السوسي مغادرة كل من إدريس بناني وعبد الكريم باعدي، بعدما انتهى عقد الأول، فيما انتقل الثاني إلى نهضة بركان بقيمة مالية بلغت 200 مليون سنتيم.

كما أعلن نادي الحسنية تعاقده مع قلب الدفاع البوركينابي باتريك بيهتوي مالو، الذي سيدافع عن ألوان الفريق لمدة موسمين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.