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الرئيسية | رياضة | تأجيل جديد لنصف النهائي بين الزمالك والرجاء

تأجيل جديد لنصف النهائي بين الزمالك والرجاء

تأجيل جديد لنصف النهائي بين الزمالك والرجاء
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 29 أكتوبر 2020 - 18:13

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الخميس عن تأجيل جديد لمباراة الزمالك المصري مع الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال، بالإضافة إلى المباراة النهائية إلى أجل غير محدد.

وكتب الاتحاد الإفريقي في حسابه على موقع تويتر: "مباحثات بين الأندية وخبراء الاتحاد الإفريقي لخطة تنسجم مع النصوص ومصلحة العودة للمباراة. في هذه المرحلة من النقاش تقرر تأجيل نصف نهائي الزمالك أمام الرجاء".

وكان الزمالك فاز ذهابا في الدار البيضاء بهدف نظيف.

أما في ما يتعلق بالمباراة النهائية التي تأهل لها الأهلي المصري على حساب الوداد البيضاوي المغربي، فأكد الاتحاد الافريقي "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم في هذه المرحلة، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة. يتبع".

وكان "كاف" قرر الاسبوع الماضي تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر المقبل، بسبب ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بكورونا لدى الرجاء إلى 14 لاعبا.

وجاء قرار "كاف" بعدما تقدمت إدارة الفريق المغربي بالتماس لديه بعدما تضاعف عدد المصابين في صفوفه، ووضعه رهن الحجر الصحي من قبل وزارة الصحة المغربية لمدة سبعة أيام، بالإضافة إلى منع السلطات المحلية سفر بعثته إلى القاهرة.

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