24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التشجير يخلق الجدل بين جمعيات والإدارة في الحوز (5.00)

  2. عودة شباط (5.00)

  3. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.67)

  4. إجرام "الهيش مول الحوت" ينسف "بروباغندا" التبخيس والتشكيك (3.00)

  5. السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | "نهضة بركان" يقترب من التعاقد مع هداف البطولة

"نهضة بركان" يقترب من التعاقد مع هداف البطولة

"نهضة بركان" يقترب من التعاقد مع هداف البطولة
هسبورت - حمزة اشتيوي
السبت 31 أكتوبر 2020 - 02:50

بات نادي نهضة بركان لكرة القدم، المتوج قبل أيام بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، على بعد خطوة من التعاقد مع هداف النسخة الأخيرة من الدوري الاحترافي إبراهيم البحراوي.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن إدارة الفريق "البرتقالي" قطعت أشواطا كبيرة في مفاوضاتها مع مهاجم سريع وادي زم، الذي تُوج هدافا للبطولة برصيد 16 هدفا، إذ لم تعد تفصل البحراوي سوى تفاصيل صغيرة من أجل التوقيع في كشوفات الفريق "البركاني".

وحسب المصادر ذاتها فإن مهاجم السريع توصل بالعديد من العروض الوطنية والعربية غير أن العرض البركاني كان الأفضل، بالإضافة إلى التوافق الكبير الذي حصل بين إدارة النهضة والسريع خلال التفاوض على انتقال اللاعب، إذ ما زال البحراوي يجمعه عقد بفريقه ينتهي مع نهاية الموسم الكروي المقبل.

وكان نهضة بركان قد أعلن قبل ساعات عن تعاقده مع الظهير الأيسر عبد الكريم باعدي قادما من حسنية أكادير بعقد يمتد لأربع سنوات، مقابل 200 مليون سنتيم، وهي الصفقة التي أغضبت مناصري الفريق "السوسي" التي وصفت القيمة المالية للصفقة بــ"الهزيلة".

يُشار إلى أن نهضة بركان قد تُوج قبل أيام بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره بيراميدز المصري بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمعهما على أرضية الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.