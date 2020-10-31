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كُتّاب وآراء
"نهضة بركان" يقترب من التعاقد مع هداف البطولة
بات نادي نهضة بركان لكرة القدم، المتوج قبل أيام بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، على بعد خطوة من التعاقد مع هداف النسخة الأخيرة من الدوري الاحترافي إبراهيم البحراوي.
وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن إدارة الفريق "البرتقالي" قطعت أشواطا كبيرة في مفاوضاتها مع مهاجم سريع وادي زم، الذي تُوج هدافا للبطولة برصيد 16 هدفا، إذ لم تعد تفصل البحراوي سوى تفاصيل صغيرة من أجل التوقيع في كشوفات الفريق "البركاني".
وحسب المصادر ذاتها فإن مهاجم السريع توصل بالعديد من العروض الوطنية والعربية غير أن العرض البركاني كان الأفضل، بالإضافة إلى التوافق الكبير الذي حصل بين إدارة النهضة والسريع خلال التفاوض على انتقال اللاعب، إذ ما زال البحراوي يجمعه عقد بفريقه ينتهي مع نهاية الموسم الكروي المقبل.
وكان نهضة بركان قد أعلن قبل ساعات عن تعاقده مع الظهير الأيسر عبد الكريم باعدي قادما من حسنية أكادير بعقد يمتد لأربع سنوات، مقابل 200 مليون سنتيم، وهي الصفقة التي أغضبت مناصري الفريق "السوسي" التي وصفت القيمة المالية للصفقة بــ"الهزيلة".
يُشار إلى أن نهضة بركان قد تُوج قبل أيام بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره بيراميدز المصري بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمعهما على أرضية الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.