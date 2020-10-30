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كورونا يصيب رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 14:34
أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأكد إصابة رئيسها أحمد أحمد بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها.
وأوردت الكنفدرالية، في بلاغ نشر على موقعها الرسمي، أنه بعد وصول أحمد أحمد إلى القاهرة يوم الأربعاء ظهرت عليه أعراض الأنفلونزا الخفيفة، فخضع لبروتوكول "كوفيد-19" الجمعة، وظهرت نتائج الاختبار إيجابية.
وأكد البلاغ أن رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم سيقوم على الفور بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به.
وشددت "الكاف" على أنه تم إبلاغ جميع من تواصلوا مع الرئيس خلال الأيام السبعة الماضية، خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي كأس الكنفدرالية، وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - kamal الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 15:02
في علم الإحصاء لما يكن عدد وحدات الواجب فحصها كثير يتم اللجوء إلى الفحص بالعينات Échantillons. ونحن لدينا عينة من الأشخاص الذين لديهم إمكانيات مرتفعة للوقاية من رؤساء ونجوم وأناس معروفين ولاحضنا النسبة المرتفعة في الإصابات. خلاصة القول كلنا مصابين ومنها من كان مصاب وشفي ومنا من سيصاب وسيشفى اللهم إذا جاء قدره.
2 - simo الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 15:38
مباشرة بعد دخوله مصر احتزجوه المصريين اسبوعين فالفندق انتقاما لتأجيل مقابلة الرجاء بدعوى كورونا هههه.طبعا لن يستطيع التشكيك في التحاليل داخل مصر ولن يستطيع الخروج منها
3 - benmenanaabdeslam الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 15:40
كوفيد 19 ينال من كل من وجد في طريقه. نتمنى أن نخرج من المعركة التي فرضها علينا هذا الفيروس اللعين بأقل الخسائر.
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