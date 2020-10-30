كورونا يصيب رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم

هسبريس من الرباط

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأكد إصابة رئيسها أحمد أحمد بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها.

وأوردت الكنفدرالية، في بلاغ نشر على موقعها الرسمي، أنه بعد وصول أحمد أحمد إلى القاهرة يوم الأربعاء ظهرت عليه أعراض الأنفلونزا الخفيفة، فخضع لبروتوكول "كوفيد-19" الجمعة، وظهرت نتائج الاختبار إيجابية.

وأكد البلاغ أن رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم سيقوم على الفور بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به.

وشددت "الكاف" على أنه تم إبلاغ جميع من تواصلوا مع الرئيس خلال الأيام السبعة الماضية، خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي كأس الكنفدرالية، وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.