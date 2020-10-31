جمهور نادي تشيلسي الإنجليزي يشيد بتألق زياش

أوعنا بلعيد

كافأ جمهور تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الدولي المغربي حكيم زياش على اجتهاده وتألقه اللافت في أول مباراة يخوضها بشكل أساسي بقميص البلوز ضمن مسابقة دوري الأبطال الأوروبية أمام كراسنودار الروسي، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

واختير المايسترو المغربي أفضل لاعب من جانب فريقه، بعدما ساهم في فوزه بأربعة أهداف في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بعصبة أبطال أوروبا، متفوقا على زملائه تيمو فيرنر وكاي هافيرتيز وكورت زوما.

وحصل زياش، البالغ من العمر 27 سنة، على نسبة 59.3 في المائة من الأصوات، محتلا بذلك المركز الأول، بينما حل ثانيا تيمو فيرنر بنسبة 18.6 في المائة، وكاي هافيرتز ثالثا بنسبة 14.2، وكورت زوما رابعا بنسبة 7.9، علما أن عدد المصوتين فاق 150 ألف مناصر.

وتمكن النجم السابق لأياكس أمستردام الهولندي من تسجيل باكورة أهدافه بقميص تشيلسي في مسابقة ذات الأذنين في الدقيقة 80 في شباك الحارس ماتفي سافونوف، كما سدد خمس كرات، أربع منها مؤطرة، ولمس الكرة 58 مرة ومنح تمريرة أسيست وخرب هجمتين عن طريق الدحرجة.

وكان الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أول المنوهين بأداء زياش أمام كراسنودار، وقال: "زياش بدأ المباراة لأول مرة أساسيًا ولعب بشكل جيد، كما يمكن أن أقول إنه كان أبرز شيء في انتصارنا أمس، وبدأ يظهر حقيقة قدراته وسيلعب الكثير من الدقائق مستقبلا بعدما بات جاهزا".

ويراهن الطاقم التقني للبلوز على الدولي المغربي يوم غد السبت خلال المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب "تيرف مور"، معقل بيرنلي، ضمن الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.