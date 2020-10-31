24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.67)

  2. إجرام "الهيش مول الحوت" ينسف "بروباغندا" التبخيس والتشكيك (3.00)

  3. السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)

  4. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

  5. منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | جمهور نادي تشيلسي الإنجليزي يشيد بتألق زياش

جمهور نادي تشيلسي الإنجليزي يشيد بتألق زياش

جمهور نادي تشيلسي الإنجليزي يشيد بتألق زياش
أوعنا بلعيد
السبت 31 أكتوبر 2020 - 08:15

كافأ جمهور تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الدولي المغربي حكيم زياش على اجتهاده وتألقه اللافت في أول مباراة يخوضها بشكل أساسي بقميص البلوز ضمن مسابقة دوري الأبطال الأوروبية أمام كراسنودار الروسي، لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

واختير المايسترو المغربي أفضل لاعب من جانب فريقه، بعدما ساهم في فوزه بأربعة أهداف في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بعصبة أبطال أوروبا، متفوقا على زملائه تيمو فيرنر وكاي هافيرتيز وكورت زوما.

وحصل زياش، البالغ من العمر 27 سنة، على نسبة 59.3 في المائة من الأصوات، محتلا بذلك المركز الأول، بينما حل ثانيا تيمو فيرنر بنسبة 18.6 في المائة، وكاي هافيرتز ثالثا بنسبة 14.2، وكورت زوما رابعا بنسبة 7.9، علما أن عدد المصوتين فاق 150 ألف مناصر.

وتمكن النجم السابق لأياكس أمستردام الهولندي من تسجيل باكورة أهدافه بقميص تشيلسي في مسابقة ذات الأذنين في الدقيقة 80 في شباك الحارس ماتفي سافونوف، كما سدد خمس كرات، أربع منها مؤطرة، ولمس الكرة 58 مرة ومنح تمريرة أسيست وخرب هجمتين عن طريق الدحرجة.

وكان الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، أول المنوهين بأداء زياش أمام كراسنودار، وقال: "زياش بدأ المباراة لأول مرة أساسيًا ولعب بشكل جيد، كما يمكن أن أقول إنه كان أبرز شيء في انتصارنا أمس، وبدأ يظهر حقيقة قدراته وسيلعب الكثير من الدقائق مستقبلا بعدما بات جاهزا".

ويراهن الطاقم التقني للبلوز على الدولي المغربي يوم غد السبت خلال المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب "تيرف مور"، معقل بيرنلي، ضمن الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.