24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سالمي: المعرفة بترول المستقبل .. الكم والجودة يتحديان الجامعات
- "كيس بيكر" .. ما سبب انتفاخ وآلام تجاويف الركبة؟
- حرية التعبير
- المغرب يضم 12 ألف لاجئ وطالب لجوء من أربعين بلداً في العالم
- باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا"
تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (4.00)
منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)
سالمي: المعرفة بترول المستقبل .. الكم والجودة يتحديان الجامعات (0)
- معلّقون: خرجة بنكيران الجديدة "خفّة سياسية" و"ركمجة عاطفية" - (95)
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة "المينورسو" ويؤكد مسؤولية الجزائر - (90)
- موسم "النّزوح" الإفريقي والعربي إلى الصّحراء يُعمق "عزلة الجزائر" - (63)
- "أجواء الصّحراء" تدفعُ المغرب إلى اقتناء صواريخ "قصيرة المدى" - (60)
- مغاربة يستنكرون "هجوم نيس" ويخشون على مصير مسلمي فرنسا - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أبرهون يصارع مرضا خطيرا ويحلم بمداعبة الكرة
يغيب المدافع المغربي محمد أبرهون عن ناديه ريزا سبور التركي بسبب معاناته من مرض خطير يخضع للعلاج منه منذ حوالي سبعة أشهر، ما تسبب في حرمانه من اللعب رفقة زملائه في الموسم الجديد.
ويأمل المدافع السابق لنادي المغرب الرياضي التطواني في العودة سريعا إلى الميادين بعد تعافيه من تبعات المرض، الذي أنهك جسده وحال دون مداعبته الساحرة المستديرة منذ منتصف الموسم الماضي.
وبعث اللاعب المذكور رسالة خاصة إلى جماهير كرة القدم عموما وأنصار ناديه خصوصا عقب الدعم الكبير الذي خصصوه له، كما قام بزيارة أصدقائه في منشآت محمد جنكيز، مشيرًا إلى أنه افتقد ريزي وكرة القدم كثيرًا.
وقال أبرهون متحدثا لوسائل إعلام تركية: "أشاهد مباريات ريزي سبور، وبصفتي شخصا قضى حياته في لعب كرة القدم، فمن الصعب جدا مشاهدة هذه الأجواء من مسافة بعيدة"، وأضاف: "ريزي سبور هو الفريق الذي حقق أكبر عدد من الانتقالات هذا العام. انضم لاعبون جيدون جدًا إلى الفريق، وإذا أبانوا عن مستواهم فسيحتل مراكز جيدة للغاية".
وأنهى اللاعب حديثه بالقول: "سأعود إلى مداعبة كرة القدم عندما أتعافى تماما، كما أنني أشتاق إلى اللعب مع أصدقائي. سأترك هذه الأيام الصعبة ورائي وسأعود إلى لعب كرة القدم قريبا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
دعواتنا لك بالشفاء العاجل ان شاء
ابق قويا ومؤمنا بقضاء الله سبحانه.
ستخرج من هذه المحنة منتصرا ان شاء الله