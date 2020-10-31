أبرهون يصارع مرضا خطيرا ويحلم بمداعبة الكرة

أوعنا بلعيد

يغيب المدافع المغربي محمد أبرهون عن ناديه ريزا سبور التركي بسبب معاناته من مرض خطير يخضع للعلاج منه منذ حوالي سبعة أشهر، ما تسبب في حرمانه من اللعب رفقة زملائه في الموسم الجديد.

ويأمل المدافع السابق لنادي المغرب الرياضي التطواني في العودة سريعا إلى الميادين بعد تعافيه من تبعات المرض، الذي أنهك جسده وحال دون مداعبته الساحرة المستديرة منذ منتصف الموسم الماضي.

وبعث اللاعب المذكور رسالة خاصة إلى جماهير كرة القدم عموما وأنصار ناديه خصوصا عقب الدعم الكبير الذي خصصوه له، كما قام بزيارة أصدقائه في منشآت محمد جنكيز، مشيرًا إلى أنه افتقد ريزي وكرة القدم كثيرًا.

وقال أبرهون متحدثا لوسائل إعلام تركية: "أشاهد مباريات ريزي سبور، وبصفتي شخصا قضى حياته في لعب كرة القدم، فمن الصعب جدا مشاهدة هذه الأجواء من مسافة بعيدة"، وأضاف: "ريزي سبور هو الفريق الذي حقق أكبر عدد من الانتقالات هذا العام. انضم لاعبون جيدون جدًا إلى الفريق، وإذا أبانوا عن مستواهم فسيحتل مراكز جيدة للغاية".

وأنهى اللاعب حديثه بالقول: "سأعود إلى مداعبة كرة القدم عندما أتعافى تماما، كما أنني أشتاق إلى اللعب مع أصدقائي. سأترك هذه الأيام الصعبة ورائي وسأعود إلى لعب كرة القدم قريبا".