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الرئيسية | رياضة | أبرهون يصارع مرضا خطيرا ويحلم بمداعبة الكرة

أبرهون يصارع مرضا خطيرا ويحلم بمداعبة الكرة

أبرهون يصارع مرضا خطيرا ويحلم بمداعبة الكرة
أوعنا بلعيد
السبت 31 أكتوبر 2020 - 10:37

يغيب المدافع المغربي محمد أبرهون عن ناديه ريزا سبور التركي بسبب معاناته من مرض خطير يخضع للعلاج منه منذ حوالي سبعة أشهر، ما تسبب في حرمانه من اللعب رفقة زملائه في الموسم الجديد.

ويأمل المدافع السابق لنادي المغرب الرياضي التطواني في العودة سريعا إلى الميادين بعد تعافيه من تبعات المرض، الذي أنهك جسده وحال دون مداعبته الساحرة المستديرة منذ منتصف الموسم الماضي.

وبعث اللاعب المذكور رسالة خاصة إلى جماهير كرة القدم عموما وأنصار ناديه خصوصا عقب الدعم الكبير الذي خصصوه له، كما قام بزيارة أصدقائه في منشآت محمد جنكيز، مشيرًا إلى أنه افتقد ريزي وكرة القدم كثيرًا.

وقال أبرهون متحدثا لوسائل إعلام تركية: "أشاهد مباريات ريزي سبور، وبصفتي شخصا قضى حياته في لعب كرة القدم، فمن الصعب جدا مشاهدة هذه الأجواء من مسافة بعيدة"، وأضاف: "ريزي سبور هو الفريق الذي حقق أكبر عدد من الانتقالات هذا العام. انضم لاعبون جيدون جدًا إلى الفريق، وإذا أبانوا عن مستواهم فسيحتل مراكز جيدة للغاية".

وأنهى اللاعب حديثه بالقول: "سأعود إلى مداعبة كرة القدم عندما أتعافى تماما، كما أنني أشتاق إلى اللعب مع أصدقائي. سأترك هذه الأيام الصعبة ورائي وسأعود إلى لعب كرة القدم قريبا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الله ايشافيه السبت 31 أكتوبر 2020 - 10:44
الله ايشافيه.. شاب طموح.. والله ايشافي جميع مرضى المسلمين ..
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8
2 - موغرابي السبت 31 أكتوبر 2020 - 10:48
ندعوا لك بالشفاء أخي الكريم أهم شيء في الحياة هاته هو الصحة و كل شيء بعدها هو من فضل الله.
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8
3 - yass السبت 31 أكتوبر 2020 - 10:58
اللهم ندعو لك بالشفاء لهدا الشاب و جميع مرضى المسلمين اللهم ارفع عنا الوباء.
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5
4 - azul hassan السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:01
الله يشافيك، لاعب محترم ودو أخلاق عالية
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5 - الناقد السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:02
خبر محزن حقا
دعواتنا لك بالشفاء العاجل ان شاء
ابق قويا ومؤمنا بقضاء الله سبحانه.
ستخرج من هذه المحنة منتصرا ان شاء الله
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3
6 - ابوالعز ع السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:20
شافاك الله يا ايها اللاعب الخلوق الوديع شفاءا لا يغادر سقما ولا يبقي الما فبفضله سبحانه نطلبه و نتوسل اليه ان يرعاك و يحفظك بحفظه سالما متعافيا لاسرتك الصغيرة و للاسرة الرياضية الكبيرة امين يا رب العالمين.
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0
7 - عزيز السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:22
الله يشفيك خويا ويعافيك عندي ليك واحد الوصفة ربانية الصيام لمدة شهر الا الماء وصفة مجربة والله يشافيك
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