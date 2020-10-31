جمهور الرجاء يكافئ تألق عبد الإله الحافيظي

أوعنا بلعيد

حصد عبد الإله الحافيظي، نجم الرجاء الرياضي لكرة القدم، ثمار جهده وتألقه مع المجموعة خلال شهر أكتوبر، بعدما اختير من طرف جماهير النادي كأفضل لاعب ضمن "النسور الخضر".

وجاء اختيار الحافيظي كأفضل لاعب في شهر أكتوبر بعد المستويات الكبيرة التي قدمها تحت قيادة المدرب جمال السلامي، لاسيما تألقه اللافت في مباراة الموسم أمام الجيش الملكي ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الاحترافي.

وقاد الحافيظي فريقه الرجاء إلى إحراز لقب الدوري المغربي الاحترافي بعد غياب دام سبع سنوات، بعدما سجل هدفين في كلاسيكو الدوري المغربي أمام العساكر، ليهدي ناديه 3 نقاط غالية منحته اللقب بعد منافسة شرسة من الغريم التقليدي الوداد وممثل الشرق نهضة بركان.

وتزامن اختيار الجمهور الحافيظي كأفضل لاعب في الشهر مع خبر تعافيه من فيروس كورونا المستجد مع مجموعة من زملائه، وذلك قبل ملاقاة الزمالك المصري يوم 4 نونبر ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يشار إلى أن الرجاء استعاد خدمات لاعبين مهمين؛ يتعلق الأمر بكل من سفيان رحيمي، ومحسن متولي، وعمر العرجون. كما أكدت الفحوصات الطبية تخلص 4 لاعبين آخرين من الفيروس، وهم عبد الرحيم شاكير، وأنس جبرون، وزكرياء الوردي، بالإضافة إلى الحافيظي.