مراد باتنا يحصد ثمار التألق أمام العين السعودي

أوعنا بلعيد

سجل الدولي المغربي مراد باتنة، نجم الفتح السعودي، هدفين قاد بهما فريقه إلى تحقيق فوز مثير بـ"4-2" أمام العين، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة برسم الدوري السعودي للمحترفين، وهي المباراة التي احتضنها ملعب "مدينة الملك سعود الرياضية".

واختير المهاجم المغربي كأفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفين خلال الدقيقتين 82 و95، كما ساهم بتمريرة "أسيست" جاء منها هدف زميله غوستاف ويخايم في الدقيقة 89؛ بينما افتتح نواف مشاري البوشل أهداف الزوار، وسجل جيتيرسون دوس سانتوس ومحمد فؤاد عبد الحميد ثنائية أصحاب الأرض.

واضطر أصحاب الأرض إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعدما أقدم الحكم محمد الحربي على طرد اللاعب يحيى كعبي في الدقيقة 88، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لاستخدامه القوة المفرطة مع لاعب الفتح داخل منطقة الجزاء.

وانفجر مراد باتنا خلال الربع ساعة الأخير، وقلب موازين المباراة رغم السيطرة الميدانية لأصحاب الأرض في شوط المباراة الأول وبعض اللحظات في شوط المواجهة الثاني، التي لم تكن كافية بسبب النجاعة الهجومية للفريق الزائر، لاسيما النجم المغربي الذي سجل هدفين ومنح تمريرة "أسيست" في آخر 10 دقائق.

وقاد المهاجم السابق لفريقي حسنية أكادير والفتح الرباطي فريقه الفتح إلى احتلال المركز الأول مؤقتا برصيد 7 نقاط، فيما تلقى العين خسارته الثالثة تواليا وظل بلا نقاط.