24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عودة شباط (5.00)

  2. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.67)

  3. إجرام "الهيش مول الحوت" ينسف "بروباغندا" التبخيس والتشكيك (3.00)

  4. السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)

  5. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | المغربي الخمالي يخوض تجربة احترافية بفرنسا

المغربي الخمالي يخوض تجربة احترافية بفرنسا

المغربي الخمالي يخوض تجربة احترافية بفرنسا
أوعنا بلعيد
السبت 31 أكتوبر 2020 - 04:40

عزز نادي ديجون الفرنسي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الموهبة المغربية ريان الخمالي، في صفقة انتقال حر قادما من فريق أورليانز.

وأعلن الفريق الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ضمه اللاعب البالغ من العمر 18 سنة (مواليد 16 مارس 2002)، وذلك لتقوية مركز خط الوسط المهاجم، حيث يلعب ريان الخمالي.

وأضاف مسؤولو ديجون أن الوافد الجديد سينضم إلى تداريب المجموعة ابتداء من شهر نونبر الحالي، بعد تجربة خاضها رفقة نادي أورليانز، الذي عرض عليه توقيع أول عقد احترافي في مسيرته لكنه رفض الاستمرار وفضل الخروج.

الموهوب الخمالي، الذي قضى موسمين في أكاديمية إفس تورس (FC TOURS)، جذب الأنظار إلى موهبته ليستدعيه جون كلود غوينتوني، مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 18 سنة، خلال شهر فبراير الماضي، فساهم في فوز "الديكة" وديا على المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسمت إدارة ديجون صراع التعاقد مع اللاعب المذكور، لاسيما أنه كان محط اهتمام العديد من أندية الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى توصله بعروض من النمسا، كما تمت مراقبته من طرف كشافة نادي بوردو وسالزبورغ طوال الأشهر الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.