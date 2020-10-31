المغربي الخمالي يخوض تجربة احترافية بفرنسا

أوعنا بلعيد

عزز نادي ديجون الفرنسي لكرة القدم صفوفه بتعاقده رسميا مع الموهبة المغربية ريان الخمالي، في صفقة انتقال حر قادما من فريق أورليانز.

وأعلن الفريق الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي ضمه اللاعب البالغ من العمر 18 سنة (مواليد 16 مارس 2002)، وذلك لتقوية مركز خط الوسط المهاجم، حيث يلعب ريان الخمالي.

وأضاف مسؤولو ديجون أن الوافد الجديد سينضم إلى تداريب المجموعة ابتداء من شهر نونبر الحالي، بعد تجربة خاضها رفقة نادي أورليانز، الذي عرض عليه توقيع أول عقد احترافي في مسيرته لكنه رفض الاستمرار وفضل الخروج.

الموهوب الخمالي، الذي قضى موسمين في أكاديمية إفس تورس (FC TOURS)، جذب الأنظار إلى موهبته ليستدعيه جون كلود غوينتوني، مدرب المنتخب الفرنسي لأقل من 18 سنة، خلال شهر فبراير الماضي، فساهم في فوز "الديكة" وديا على المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد.

وحسمت إدارة ديجون صراع التعاقد مع اللاعب المذكور، لاسيما أنه كان محط اهتمام العديد من أندية الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى توصله بعروض من النمسا، كما تمت مراقبته من طرف كشافة نادي بوردو وسالزبورغ طوال الأشهر الماضية.