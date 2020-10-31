"غلطة سراي" التركي يفقد خدمات يونس بلهندة

أوعنا بلعيد

تلقى الطاقم التقني لنادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، تحت قيادة المدرب فاتح تريم، ضربة قوية بعد إصابة الدولي المغربي يونس بلهندة، صانع ألعاب الفريق وواحد من الأسماء المعول عليها خلال الموسم الجديد.

وحسب مصادر تركية فإن يونس بلهندة ينتظر أن يغيب عن الميادين لثلاثة أسابيع، عقب إصابته بشد في العضلة الخلفية لرجله اليسرى أثناء خوضه مباراة ناديه أمام إيرزوروم سبور، ضمن الأسبوع السادس من الدوري المحلي.

وينتظر أن يغيب متوسط ميدان الأسود عن المباراتين المقبلتين أمام أنقرة غوجو وسيفاسبور، على أن يعود في الثاني والعشرين من شهر نونبر في المواجهة التي ستجمع ناديه بقيصري سبور، ضمن الأسبوع التاسع، على أرضية ملعب "تورك تيليكوم آرينا"، برسم الدوري التركي الممتاز.

وبعد صيف ساخن كان حابلا بأنباء رحيله عن المجموعة الحالية، يقضى بلهندة موسمه الرابع بقميص غلطة سراي، كما يعتبر دعامة أساسية في خطط مدربه التركي الذي أشركه في سبع مباريات كلاعب أساسي، وفي مباراتين كورقة بديلة، وتمكن من تسجيل هدفين.