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الرئيسية | رياضة | تحديد موعد مباراة الزمالك والرجاء يوم الأربعاء

تحديد موعد مباراة الزمالك والرجاء يوم الأربعاء

تحديد موعد مباراة الزمالك والرجاء يوم الأربعاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:20

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أنه تمت إعادة جدولة المقابلتين المتبقيتين من دوري الأبطال لهذا الموسم، بحيث تقام مباراة نصف النهائي (إياب) بين ناديي الزمالك المصري والرجاء البيضاوي يوم الأربعاء رابع نونبر المقبل.

وأبرزت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هذه المباراة ستقام في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي بملعب القاهرة الدولي.

وبخصوص المباراة النهائية للبطولة، والتي ستجمع الفائز في مباراة الزمالك والرجاء، بنادي الأهلي المصري، فستقام بملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 27 نونبر المقبل على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - وطني الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:31
بالتوفيق للرجاء البيطاوي لقد تعدبوا هدا الموسم يستاهلون التتويج انشاء الله
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42
2 - سالم الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:35
الكأس مصرية بلا شك...
فلا داعي للأماني الواهية..
فهنيئا للفائز بها..
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-49
3 - محمد امين الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:41
بدون عاطفة ،التأهيل ضاع هنا في الدار البيضاء،لكن من حق البعض ان يحلم،هذه طبعتنا نعيش على الأحلام
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-26
4 - كويري الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:45
يلا كونو رجال جيبو تأهل شرفونا ريمونتدا إن شاء الله الرجاء ماشي غريبة عليها انها تكون كبيرة في ماتشات كبار كلنا معاكم بغينا تأهل وحتا لا مكتبش الله تعالى ديرو ماتش مزيان نخرجو براسنا مرفوع
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26
5 - said ben masaoud الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 19:50
لا يعلم الغيب إلا الله .ومايدريكم يا معلقين .إن الله عز وجل إذا أراد شئا أن يقول له كون فيكون
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19
6 - نور ربيع الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:12
الكأس ديانة ديانة ديانة رغم أنف لما يحبوناش غادي تشوفو. الكأس تأتي إلى المملكة المغربية إن شاء الله
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2
7 - عبد الله الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:13
الرجاء يلعب جيدا خارج الديار خصوصا وأنها مقابلة بدون جمهور أتمنى أن يكون التحكيم عادلا ونزيها والفوز إن شاء الله رجاوي.
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7
8 - عبد الله الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:15
الرجاء يلعب جيدا خارج الديار خصوصا وأنها مقابلة بدون جمهور أتمنى أن يكون التحكيم عادلا ونزيها وإن شاء الله سيكون الفوز حليفنا.
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1
9 - حسين المصري الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 20:20
اولا اتمني من كل قلبي شفاء لاعيبت الرجاء من الفيرز الملعون واتمني فوز الزمالك بالبطوله
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