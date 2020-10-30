تحديد موعد مباراة الزمالك والرجاء يوم الأربعاء

هسبريس من الرباط

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) أنه تمت إعادة جدولة المقابلتين المتبقيتين من دوري الأبطال لهذا الموسم، بحيث تقام مباراة نصف النهائي (إياب) بين ناديي الزمالك المصري والرجاء البيضاوي يوم الأربعاء رابع نونبر المقبل.

وأبرزت الكاف في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هذه المباراة ستقام في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي بملعب القاهرة الدولي.

وبخصوص المباراة النهائية للبطولة، والتي ستجمع الفائز في مباراة الزمالك والرجاء، بنادي الأهلي المصري، فستقام بملعب برج العرب بالإسكندرية يوم 27 نونبر المقبل على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.