24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كريم شملال .. مغربي يدقق في التأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي
- شملال والاتحاد الأوروبي
- هذه قائمة بأطعمة "إنقاص الوزن" في فصل الخريف
- "كيس بيكر" .. ما سبب انتفاخ وآلام تجاويف الركبة؟
- الحكومة تُخطط لتحويل مؤسسات عمومية تجارية إلى شركات مساهمة
تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (5.00)
إجرام "الهيش مول الحوت" ينسف "بروباغندا" التبخيس والتشكيك (3.00)
السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)
- "سيناريوهات الحَجر" تطرق باب المغرب أمام موجة ثانية في أوروبا - (104)
- معلّقون: خرجة بنكيران الجديدة "خفّة سياسية" و"ركمجة عاطفية" - (92)
- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة "المينورسو" ويؤكد مسؤولية الجزائر - (84)
- موسم "النّزوح" الإفريقي والعربي إلى الصّحراء يُعمق "عزلة الجزائر" - (63)
- مغاربة يستنكرون "هجوم نيس" ويخشون على مصير مسلمي فرنسا - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيروس "كورونا" يصيب اللاعب المغربي حمد الله
كشف الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء الجمعة، عن إصابته بـ"فيروس كورونا" المستجد، بعد أن جاءت نتائج التحاليل المخبرية الأخيرة التي خضع لها إيجابية.
وغرّد حمد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله خطاياه".
وأضاف المهاجم النصراوي: "تأكدت إصابتي بكورونا لله الحمد والشكر، وبالشفاء العاجل للجميع وحفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".
وسيخضع حمد الله للعزل الصحي والعلاجات اللازمة وفق "البروتوكول" المعمول به عند الإصابة بـ"الفيروس" التاجي.
وغاب عبد الرزاق حمد الله عن فريقه خلال الفترة الأخيرة حيث كان يوجد بالمغرب، قبل أن يُسجل عودته في تشكيلة النصر قبل أيام، إذ يُعتبر من بين أبرز المحترفين في تاريخ الدوري السعودي، بالنظر للمستوى الكبير الذي بصم عليه بقميص النصر.
يُشار إلى أن حمد الله قد تُوج هدافا للدوري السعودي لموسمين متتالين، كما حطم مجموعة من الأرقام القياسية الفردية، واستطاع أن يقود فريقه للتويج بلقب الدوري في الموسم قبل الماضي.