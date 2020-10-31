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الرئيسية | رياضة | فيروس "كورونا" يصيب اللاعب المغربي حمد الله

فيروس "كورونا" يصيب اللاعب المغربي حمد الله

فيروس "كورونا" يصيب اللاعب المغربي حمد الله
هسبورت - حمزة اشتيوي
السبت 31 أكتوبر 2020 - 00:22

كشف الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، مساء الجمعة، عن إصابته بـ"فيروس كورونا" المستجد، بعد أن جاءت نتائج التحاليل المخبرية الأخيرة التي خضع لها إيجابية.

وغرّد حمد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله خطاياه".

وأضاف المهاجم النصراوي: "تأكدت إصابتي بكورونا لله الحمد والشكر، وبالشفاء العاجل للجميع وحفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم".

وسيخضع حمد الله للعزل الصحي والعلاجات اللازمة وفق "البروتوكول" المعمول به عند الإصابة بـ"الفيروس" التاجي.

وغاب عبد الرزاق حمد الله عن فريقه خلال الفترة الأخيرة حيث كان يوجد بالمغرب، قبل أن يُسجل عودته في تشكيلة النصر قبل أيام، إذ يُعتبر من بين أبرز المحترفين في تاريخ الدوري السعودي، بالنظر للمستوى الكبير الذي بصم عليه بقميص النصر.

يُشار إلى أن حمد الله قد تُوج هدافا للدوري السعودي لموسمين متتالين، كما حطم مجموعة من الأرقام القياسية الفردية، واستطاع أن يقود فريقه للتويج بلقب الدوري في الموسم قبل الماضي.

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