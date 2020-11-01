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الرئيسية | رياضة | 120 دراجة نارية تشارك بطواف المسيرة الخضراء

120 دراجة نارية تشارك بطواف المسيرة الخضراء

120 دراجة نارية تشارك بطواف المسيرة الخضراء
هسبريس من الرباط
الأحد 01 نونبر 2020 - 08:45

من المرتقب أن ينظم النادي الملكي للدراجات النارية فعاليات الدورة الثامنة من الطواف الدولي للدراجات النارية "المسيرة الخضراء"، وذلك في الفترة ما بين ثالث وثامن نونبر المقبل.

وذكر بلاغ للنادي أن قافلة دورة هذه السنة، التي تعرف مشاركة 120 دراجا و10 سيارات، ستنطلق من أمام ضريح محمد الخامس بالرباط، مرورا بمدن آسفي ووارزازات والصويرة وكلميم وأكادير، قبل أن تحط الرحال بمدينة مراكش كآخر محطة.

ووفق البلاغ فإن النادي سيقوم بتوزيع كمامات ومواد للتعقيم على جمعيات وتلاميذ بمدن آسفي ووارزازات وكلميم؛ وذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تنظيمه حملة للتبرع بالدم.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن المنظمين والمشاركين يلتزمون بجميع التدابير الوقائية التي توصي بها السلطات المعنية لتفادي تفشي فيروس كورونا، بالنظر إلى الوضعية الصحية التي يعيشها العالم.

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