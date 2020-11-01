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كُتّاب وآراء
فوزير: أصبت بفيروس "كورونا" وحالتي مستقرّة
أوضح محمد فوزير، اللاعب المغربي المحترف في نادي الرائد السعودي لكرة القدم، أن غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام نادي الباطن، لحساب الجولة 3 من منافسات الدوري السعودي الممتاز، راجع إلى اكتشاف إصابته بفيروس "كورونا"، الأمر الذي فرض التزامه بالبروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات السعودية.
وقال فوزير، في تصريح خص به "هسبورت"، إنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة فريقه أمام الباطن، أول أمس الخميس، مردفاً: "حالتي مستقرة الآن، وأخضع للعلاج في بيتي، حيث أقضي فترة الحجر الصحي".
ونفى المتحدث نفسه الأخبار التي راجت في وسائل الإعلام السعودية والمحلية، بخصوص تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الضامة، موضحاً: "لا أعاني من أي إصابة عضلية كما ورد في بعض التقارير الصحافية.. أعاني من فيروس كورونا ووضعي مستقر. غبت عن المباراة الأخيرة وسأغيب أيضاً عن لقاء الوحدة، الخميس المقبل، التزاماً مني بالبروتوكول المفروض من السلطات، وسأعود بقوة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي".
جدير بالذكر أن فيروس كورونا تسلل إلى عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي أيضاً، كما أعلن ذلك النادي أمس، في انتظار إجراء مسحة طبية جديدة، نظير انتقال العدوى بشكل سريع بين اللاعبين.