24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4413:1616:1218:3919:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أبرهون يصارع مرضا خطيرا ويحلم بمداعبة الكرة (5.00)

  2. مغربيات ينتظرن الترحيل من السعودية إلى الوطن (3.00)

  3. "تمديد المينورسو" يثير سُعار البوليساريو .. والجزائر تنشغل بـ"تبون" (3.00)

  4. باحث يتوقع عودة "الحجر الصحي" الشامل و"موجة شرسة لكورونا‬" (2.00)

  5. كيبيك ترحب بقدوم 47500 مهاجر في سنة 2021 (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | رياضة | فوزير: أصبت بفيروس "كورونا" وحالتي مستقرّة

فوزير: أصبت بفيروس "كورونا" وحالتي مستقرّة

فوزير: أصبت بفيروس "كورونا" وحالتي مستقرّة
هسبورت - آمال لكعيدا
الأحد 01 نونبر 2020 - 06:20

أوضح محمد فوزير، اللاعب المغربي المحترف في نادي الرائد السعودي لكرة القدم، أن غيابه عن المباراة الأخيرة لفريقه أمام نادي الباطن، لحساب الجولة 3 من منافسات الدوري السعودي الممتاز، راجع إلى اكتشاف إصابته بفيروس "كورونا"، الأمر الذي فرض التزامه بالبروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات السعودية.

وقال فوزير، في تصريح خص به "هسبورت"، إنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة فريقه أمام الباطن، أول أمس الخميس، مردفاً: "حالتي مستقرة الآن، وأخضع للعلاج في بيتي، حيث أقضي فترة الحجر الصحي".

ونفى المتحدث نفسه الأخبار التي راجت في وسائل الإعلام السعودية والمحلية، بخصوص تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الضامة، موضحاً: "لا أعاني من أي إصابة عضلية كما ورد في بعض التقارير الصحافية.. أعاني من فيروس كورونا ووضعي مستقر. غبت عن المباراة الأخيرة وسأغيب أيضاً عن لقاء الوحدة، الخميس المقبل، التزاماً مني بالبروتوكول المفروض من السلطات، وسأعود بقوة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي".

جدير بالذكر أن فيروس كورونا تسلل إلى عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي أيضاً، كما أعلن ذلك النادي أمس، في انتظار إجراء مسحة طبية جديدة، نظير انتقال العدوى بشكل سريع بين اللاعبين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.