زياش يقود تشلسي للفوز بثلاثية في "البريميرليغ"

هسبورت - حمزة اشتيوي

تألق الدولي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بقيادته "البلوز" للفوز على مضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "تيرف مور"، لحساب مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقدم "الأسد الأطلسي" مستوى جيدا بقميص فريقه الجديد أمام بيرنلي، إذ تمكن من افتتاح حصة التسجيل للفريق "اللندني" في الدقيقة الـ27 من شوط المباراة الأول؛ فيما سجل زوما ثاني أهداف تشلسي، ليُواصل زياش تألقه ويُهدي زميله الألماني تيمو فيرنر تمريرة "ذهبية" سجل منها "ابن المنشافت" الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة الـ70، لتنتهي المباراة بفوز أبناء فرانك لامبارد بثلاثية نظيفة.

واستهل زياش مشواره مع "البلوز" بأرقام جيدة، إذ استطاع خلال الأسبوع الجاري تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة في مباراتين، بعد أن سجل الأربعاء الماضي في شباك كراسنودار الروسي في دوري الأبطال، في اللقاء الذي فاز زياش خلاله بجائزة أفضل لاعب، بعد أن انتصر رفاقه برباعية نظيفة.

يُشار إلى أن فرانك لامبارد يُراهن كثيرا على الدولي المغربي زياش، لقيادة الفريق للفوز بالألقاب، إذ ألح كثيرا على انتدابه الصيف الماضي من أياكس أمستردام، ونوه بمستواه وتقنياته الكبيرة في أكثر من مناسبة.